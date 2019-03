Groupama-FDJ: Après ses aveux, Preidler quitte l'équipe

Georg Preidler n'est plus un coureur de l'équipe de Groupama-FDJ. Alors qu'un scandale de dopage éclabousse le sport autrichien, le coureur de 28 ans "a reconnu s’être fait prélever du sang à deux reprises en fin d’année 2018", indique l'équipe française dans un communiqué.

"L’Equipe cycliste Groupama-FDJ a été informée le 3 mars par l’Autrichien Georg Preidler de sa démission spontanée et immédiate, justifiée par son implication inexcusable dans l’affaire dite « Seefeld » (...) Compte-tenu de la gravité des faits en totale opposition avec les principes éthiques toujours défendus par l’équipe et ses sponsors Groupama et FDJ, Marc Madiot a pris acte de sa démission à effet immédiat", indique la formation française.

"L’Equipe cycliste Groupama-FDJ regrette profondément cet écart individuel et collabore d’ores et déjà avec toutes les instances. A ce stade, l’équipe a pris contact avec l’UCI, l’OCLAESP, l’AFLD et le MPCC afin de les informer de ce cas et de l’engagement de l’équipe dans sa démarche de transparence, poursuit le communiqué. L’Equipe cycliste Groupama-FDJ, dont l’éthique a toujours été un pilier, reste déterminée dans sa volonté de prévenir les dérapages individuels. L’équipe déplore ce cas mais conserve sa confiance dans les membres de sa formation et restera toujours intransigeante en matière d’éthique."