Greipel revient sur la décision de stopper sa carrière

Le 3 octobre dernier, André Greipel se retirait du cyclisme professionnel à l’issue du Tour de Münster. Un dernier tour de piste pour le sprinteur de 39 ans aux trois titres de champion d’Allemagne sur route. Quatre mois après, le néo-retraité revient pour le site néerlandais Wielerflits sur les raisons qui l’ont poussé à descendre de vélo. « Chaque année, je me suis entraîné en hiver pour devenir meilleur, mais j'ai remarqué que j'étais à la limite de mes capacités maximales. Le niveau du sport s'est considérablement amélioré, mais la pression a eu un impact sur mes performances. L'aspect mental a également joué un rôle. C'est très important en tant que pro, mais dans ma tête, je n'étais plus pro à 100% », reconnaît-il. Le « gorille de Rostock », auteur de 158 victoires en carrière dont 22 en Grand Tour, souhaite se reconvertir dans le vélo et « veut surtout prendre mon (son) temps » pour trouver chaussure à son pied.

Directeur du Tour de Cologne

Celui qui a terminé sa carrière sportive sous la tunique d’Israel Start-Up Nation a déjà rebondi une première fois en devenant directeur de course du Tour de Cologne, course d'un jour dont l'édition 2022 est programmée le 22 mai. Mais l'ancien coureur a plusieurs cordes à son arc. André Greipel collabore également avec UVEX, fabricant de casques et de lunettes pour le sport. « Il y a dix ans, c'était une marque de haute performance de premier plan. C'est un beau défi que de les faire revenir dans le cyclisme professionnel. Je trouve également très intéressant d'en apprendre davantage à ce sujet : ce qui est important dans ce sport, les faits concernant la sécurité, etc », ajoute-t-il, toujours pour Wielerflits. Une chose est sûre, André Greipel, fier de ce qu’il a accompli derrière le guidon, ne risque pas de s’ennuyer après une carrière sportive qui se sera étendue sur seize années.