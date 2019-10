Greipel et Arkéa-Samsic, c'est fini

André Greipel a résilié son contrat avec Arkéa-Samsic, lui qui était lié avec la formation bretonne jusqu'en 2020. Le sprinteur allemand de 37 ans, vainqueur d'étape à 11 reprises sur le Tour de France, n'aura levé les bras qu'une seule fois cette saison, lors de la Tropicale Amissa-Bongo en janvier.

"Il y a quatre semaines, j’ai demandé à l’équipe de me libérer de mon contrat à la fin de l’année 2019. Emmanuel Hubert et la direction sportive ont accepté, explique Greipel sur le site de l'équipe Arkéa-Samsic. Je tiens à les remercier pour cette année passée ensemble. J’aurais aimé rapporter de meilleurs résultats à l’équipe. Malheureusement, je n’ai pas pu me préparer correctement pour nos grandes échéances. En effet, durant la première partie de la saison 2019 j’ai dû me battre avec une bactérie. J’ai seulement retrouvé mes capacités à deux semaines du Tour de France."

"Je suis forcément déçu des performances d’André cette saison, même si je sais qu’il est le premier affecté, déclare pour sa part Emmanuel Hubert, le manager de l'équipe. Notre bilan, ensemble, est loin d’être satisfaisant. Une sortie du contrat au bout d’un an était une possibilité, nous ne nous y opposons pas. Cela n’enlève rien à ses qualités humaines, appréciées par tous, et l’expérience qu’il a apportée au sein de notre équipe. Personnellement, j’ai rencontré un grand champion et une belle personne. Je lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs."