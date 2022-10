Gravel : Ferrand-Prévôt décroche le premier titre mondial de la discipline

Ferrand-Prévôt a toujours été dans le coup

Pauline Ferrand-Prévôt puissance quatre !en s’imposant ce samedi en Italie sur l’épreuve inaugurale des Mondiaux de gravel. Au coude à coude avec Sina Frei jusque dans le final après plus de quatre heures de combat, « PFP » a été la plus solide dans l’exercice du sprint etLe titre de la discipline, proposant des passages sur des routes de plusieurs surfaces (asphalte, graviers, pelouse, sous-bois), se jouait sur un parcours de 140 kilomètres entre Vicence et Cittadella. Attendue pour jouer la victoire, Pauline Ferrand-Prévôt s’est retrouvée dans une échappée avec quatre concurrentes, la plus redoutable étant la vice-championne olympique de cross-country, Sina Frei.Le groupe de tête s’est réduit quand l’Américaine Laura Stephens a lâché prise à une trentaine de kilomètres de l’arrivée. Le quator a poursuivi sa route puis ce sont l’Allemande Jade Treffeisen et l’Italienne Chiara Teocchi qui ont dû couper leur effort, laissant filer les deux favorites pour un mano à mano remporté donc par Pauline Ferrand-Prévôt. Teocchi complète le podium sur ses terres en réglant elle aussi son adversaire directe, Jade Treffeisen, au sprint. Les hommes arpenteront le parcours vénitien, rallongé à 194 kilomètres à cette occasion, dimanche avec en tête d'affiche Mathieu van der Poel. Le Néerlandais, quadruple champion du monde de cyclo-cross, effectuera son grand retour après l'épisode regrettable des Mondiaux. Peter Sagan, Magnus Cort Nielsen ou encore le Français Lilian Calmejane seront également au rendez-vous.