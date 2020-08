Grand Triptyque Lombard : Gorka Izagirre s'impose sous le déluge

August 3, 2020 18:25 Ce lundi, l'Espagnol Gorka Izagirre (Astana) s'est joué des éléments, et notamment de la pluie diluvienne, pour s'imposer sur cette première édition du Grand Triptyque Lombard. Cette course est le fruit d'une fusion entre les Trois vallées varésines, la Coppa Agostini et la Coppa Bernocchi.