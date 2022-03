Grand Prix E3 : Victoire pour Van Aert devant Laporte au terme d'une démonstration de force

Cette fois, Wout Van Aert n’était pas d’humeur à faire un cadeau lors du Grand Prix E3. Après avoir cédé la victoire à Christophe Laporte lors de la première étape de Paris-Nice, le champion de Belgique a mis un point d’honneur à signer une troisième victoire cette saison après l’Omloop Het Nieuwsblad et la 4eme étape de la « Course au Soleil » devant son coéquipier français. Une course qui a mis du temps à trouver son rythme, entre une chute qui a notamment provoqué l’abandon de Tosh van der Sande et un passage à niveau qui a coupé l’élan du peloton. Après une attaque de Tom Wirtgen, c’est Victor Koretzky qui a accéléré avec Niklas Larsen avant d’être rejoint par sept autres coureurs dont Luke Rowe ou encore Alexis Gougeard. Une tentative d’échappée qui a finalement échoué en raison d’un nouveau passage à niveau. L’équipe Bora-Hansgrohe a alors tenté d’animer la course avec Ryan Mullen et Lukas Pöstlberger, qui s’y sont repris à deux fois pour s’isoler en tête de course, avec cinq autres coureurs.

La Jumbo-Visma a tissé sa toile

Un groupe de sept coureurs qui a rapidement pris deux minutes d’avance sur le peloton mais les équipes Quick-Step Alpha Vinyl, Jumbo-Visma et Trek-Segafredo ont réagi pour réduire l’écart. C’est à 80 kilomètres de l’arrivée que Wout Van Aert a dévoilé son jeu en plaçant un démarrage. Emmenant ses coéquipier Christophe Laporte et Tiesj Benoot mais également Matej Mohoric, Kasper Asgreen, Jasper Stuyven ou encore Stefan Küng, le Belge a fait la jonction avec la tête de course cinq kilomètres plus loin. Piégée, l’équipe Ineos Grenadiers a alors emmené le peloton, qui s’est scindé en deux sous cet effort. Jonathan Narvaez a finalement placé un démarrage pour revenir sur le groupe de tête avec Dylan van Baarle mais également Mike Teunissen, confortant la position de force des Jumbo-Visma dans cette fin de course. Le Néerlandais puis Tiesj Benoot ont alors multiplié les démarrages.

Van Aert a terminé le travail

Florian Sénéchal qui a essayé de suivre le Belge avant d’être stoppé par une crevaison. L’ascension du Paterberg, à 43 kilomètres de l’arrivée, a été le moment choisi par Wout Van Aert pour mettre fin au suspense dans ce Grand Prix E3. Avec Christophe Laporte au soutien, le champion de Belgique s’est isolé en tête de course et a progressivement distancé ses poursuivants, atteignant les dix derniers kilomètres avec quasiment deux minutes d’avance. Dès lors, la cause était entendue et Wout Van Aert a coupé la ligne d’arrivée en vainqueur avec le Français à ses côtés. Vite résignés concernant la victoire, les poursuivants se sont battus pour la troisième place et, après un final marqué par plusieurs escarmouches, Stefan Küng a fait parler ses qualités de rouleur dans le dernier kilomètre pour compléter le podium. Alors que le Tour des Flandres et Paris-Roubaix se rapprochent, « WVA » conforte un peu plus sa stature de grand favori pour les classiques flandriennes.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / GRAND PRIX E3

Classement final (203,9km) - Vendredi 25 mars 2022

1- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) en 4h38’04’’

2- Christophe Laporte (FRA/Jumbo-Visma) mt

3- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 2’36’’

4- Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) à 2’37’’

5- Biniam Girmay (ERY/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 2’37’’

6- Jhonatan Narvaez (EQU/Ineos Grenadiers) à 2’37’’

7- Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) à 2’37’’

8- Dylan van Baarle (PBS/Ineos Grenadiers) à 2’37’’

9- Tiesj Benoot (BEL/Jumbo-Visma) à 2’37’’

10- Kasper Asgreen (DAN/Quick-Step Alpha Vinyl) à 2’37’’

…