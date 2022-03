Grand Prix de Denain : Walscheid s'impose au sprint, Roglic s'est testé sur les pavés

💪 Maximilian Walscheid montre les muscles au sprint pour remporter la 63e édition du Grand Prix de Denain #LesRP #GPDenain pic.twitter.com/lrqmTfYxup

— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 17, 2022

Roglic s'est montré

COUPE DE FRANCE / GRAND PRIX DE DENAIN

Classement final (200,3km) - Jeudi 17 mars 2022

Adrien Petit (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) mt

Pierre Barbier (FRA/B&B Hotels - KTM) mt

Marc Sarreau (FRA/AG2R-Citroën) mt

Après le Belge Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) sur le Grand Prix La Marseillaise en ouverture de la Coupe de France de cyclisme, c'est l'Allemand Max Walscheid (Cofidis), qui a remporté la deuxième manche, le Grand Prix de Denain. Le coureur de 28 ans, arrivé cette année au sein de l'équipe nordiste, s'est imposé au sprint devant le Belge Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) et le Français Adrien Petit (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) au terme des 200 kilomètres de course.Si cette course a souri aux sprinteurs, elle était aussi une sorte de répétition pour quelques cadors en vue de la 5eme étape du prochain Tour de France (Lille - Trouée d'Arenberg - Porte du Hainaut), puisque douze secteurs pavés étaient au menu ce jeudi, pour un total de 20,6 kilomètres. Ainsi, Adam Yates, Daniel Martinez (Ineos Grenadiers), Jonas Vingegaard ou encore Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui ont brillé la semaine passée sur Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, ont pu prendre quelques repères.Si Niki Tersptra, Milan Fretin, Yoann Paillot, Floris de Tier et Emiel Vermeulen ont formé la première échappée du jour, les trois premiers ont accéléré à 70 kilomètres de l'arrivée, puis Paillot a lâché, puis les autres. Un autre groupe de cinq a alors pris la tête à 30 kilomètres de la fin, composé de Primoz Roglic, Damien Touzé, Jhonatan Narvaez, Magnus Sheffield et Ben Turner.a troisième manche de la Coupe de France se tiendra dès samedi, avec la Classic Loire-Atlantique.2- Dries De Bondt (BEL/Alpecin-Fenix) mt3-4-5-...