GP Miguel Indurain : Barguil devance Vlasov et Clarke au sprint

Mais il est incroyable ! Warren Barguil remporte le GP Indurain !!! 😱 pic.twitter.com/olFQy6NtsB

— Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) April 2, 2022

Barguil brille dans l’exercice du sprint

CYCLISME - UCI PRO SERIES / GRAND PRIX MIGUEL INDURAIN

Classement final (186,5km) - Samedi 2 avril 2022

Warren Barguil est en grande forme ! Victorieux à l’occasion de la cinquième étape de Tirreno-Adriatico, le grimpeur de l’équipe Arkéa-Samsic a ajouté le Grand Prix Miguel Indurain à son palmarès en faisant parler sa pointe de vitesse dans la dernière ligne droite. Alors que la neige s’est invitée sur les routes de Navarre, un groupe de neuf coureurs à forte connotation espagnole mais avec le Français Paul Lapeira a su se détacher du peloton à l’issue des 40 premiers kilomètres. Le peloton a un temps laissé faire avant que les formations UAE Team Emirates et Movistar ne s’activent pour maintenir les neuf coureurs de tête à moins de quatre minutes. Une accélération qui n’a pas été sans conséquences puisque le peloton a commencé à fondre autant que l’écart avec la tête de course. L’entente dans l’échappée n’a pas été optimale et cette dernière a pris fin à 21 kilomètres de la ligne d’arrivée.Dans la descente faisant suite à la deuxième ascension du Mur d’Estella-Lizarra, Davide Formolo et Enric Mas ont tenté de s’isoler mais sans succès. Les escarmouches ont alors repris de plus belle, avec notamment Aleksandr Vlasov qui a pu emmener avec lui quatre autres coureurs dont Victor Lafay à quatorze kilomètres du but. Malgré tous leurs efforts, l’écart n’a jamais dépassé les 20 secondes. Au pied de la dernière difficulté, avec deux kilomètres encore à parcourir, la jonction a été faite. Marc Hirschi a alors tenté de faire la décision dans la pente mais, alors que Pierre Latour a pu prendre sa roue, ses efforts ont été vains. Dans la dernière ligne droite, Alexis Vuillermoz a lancé le sprint mais a joué sa carte trop tôt. Sur la ligne, Warren Barguil et Aleksandr Vlasov ont tous deux levé les bras mais la photo finish a permis de confirmer la victoire du Français alors que Simon Clarke complète le podium. Un Grand Prix Miguel Indurain dans lequel les Tricolores ont été au rendez-vous avec Alexis Vuillemoz quatrième, Pierre Latour sixième et Clément Champoussin neuvième.Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) mtSimon Clarke (AUS/Israel-Premier Tech) mtAlexis Vuillermoz (FRA/TotalEnergies) mtAndrea Vendrame (ITA/AG2R-Citroën) mtPierre Latour (FRA/TotalEnergies) mtIon Izagirre Insausti (ESP/Cofidis) mtMarc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) mtClément Champoussin (FRA/AG2R-Citroën) mtGorka Izagirre Insausti (ESP/Movistar) mt