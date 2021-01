GP La Marseillaise : Paret-Peintre signe la plus belle victoire de sa carrière

#GPLM2021

Après 171 kilomètres de course, la victoire d'une demie-roue de @AurelienParetP qui succède à @BenoitCosnefroy son coéquipier chez @AG2RCITROENTEAM 🏆

Quelle course ! 🙃 pic.twitter.com/8M2HAnn6xv



— Grand Prix Cycliste La Marseillaise (@gplmarseillaise) January 31, 2021

Une échappée de six coureurs

GRAND PRIX CYCLISTE LA MARSEILLAISE

Classement final (171,6km) - Dimanche 31 janvier 2021

Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2R-Citroën) en 4h24"29

Thomas Boudat (FRA/Arkéa-Samsic) mt

Bryan Coquard (FRA/B&B Hotels p/b KTM) mt

AG2R et Citroën ne pouvaient pas mieux entamer leur nouvelle collaboration ! L'équipe dirigée par Vincent Lavenu a remporté la première course du calendrier français 2021, le Grand Prix Cycliste La Marseillaise, grâce à Aurélien Paret-Peintre."APP", plutôt considéré comme un grimpeur ou un puncheur, l'a emporté de justesse devant deux sprinteurs français de renom, Thomas Boudat et Bryan Coquard, au terme des 171,6km autour de Marseille. "Dimanche, pour ma deuxième participation au Grand Prix de la Marseillaise, nous aurons un groupe homogène entre les grimpeurs et les puncheurs. L’an passé, Benoît Cosnefroy s’était imposé, j’espère maintenant que nous aurons des opportunités à saisir dans le final pour décanter la course et espérer de belles choses à l’arrivée", confiait Paret-Peintre mercredi. Mission accomplie !Cette course a été marquée par la longue échappée de six coureurs : Eliot Lietaer, Jens Reynders, Morne van Niekerk, Jon Barrenetxa, Kenny Molly et Vojtec Repa. Ils ont compté jusqu'à cinq minutes d'avance, mais l'écart a diminué sous l'impulsion du travail de l'équipe UAE Emirates, qui espérait une victoire de Matteo Trentin (finalement septième). L'échappée a été rattrapée à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Tim Wellens (Lotto-Soudal) a tenté sa chance en solitaire, puis la course s'est emballée dans les dernières côtes, mais c'est finalement une trentaine de coureurs qui s'est jouée la victoire dans les rues de Marseille, avec donc un triplé français !2-3-4- Francisco Galvan (ESP/Kern Pharma) mt5- Arjen Livyns (BEL/Bingoal-Wallonie Bruxelles) mt...