GP d’Isbergues: Petersen en costaud, Laporte 3e

Mads Petersen a signé un joli succès ce dimanche sur le Grand Prix d’Isbergues. Sur les routes du Pas-de-Calais, le Danois a levé les bras en solitaire, devançant son coéquipier John Degenkolb de 40 secondes.

Le coureur de la Trek-Segafredo a été le plus malin et le plus fort sur les 199,1 km de chaussées détrempées par la pluie. Une chute collective a mis à terre une trentaine de coureurs, réduisant le peloton à une quarantaine d’éléments.

Quatre fuyards se sont alors détachés, dont le futur vainqueur, qui est finalement parti seul à l’entame du dernier tour. Premier Français du jour, Christophe Laporte (Cofidis) termine troisième.