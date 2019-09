GP de Wallonie: Neilands vainqueur

Pour la 60e édition du Grand Prix de Wallonie, longue de 209,5 kilomètres entre Blegny et la Citadelle de Namur, le Letton Krists Neilands a surpris tout son monde pour rafler la mise.

Parti en solitaire à 9 kilomètres de l'arrivée, juste après que l'échappée initiale soit rattrapée, le puncheur a su garder quelques mètres d'avance pour passer la ligne devant deux coureurs belges, Jasper Stuyven et Jasper De Buyst. C'est la plus belle victoire de la carrière du cycliste letton.

Krists Neilands wins the 60th edition of The Grand Prix de Wallonie! pic.twitter.com/ZAgYL76Jbi