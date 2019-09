GP de Montréal: Van Avermaet vainqueur

Alors que les Mondiaux de cyclisme débuteront le 22 septembre prochain à Yorshire au Royaume-Uni, Greg Van Avermaet a remporté ce dimanche le GP de Montréal. L’échappé du jour était constituée des deux français Julian Alaphilippe et Benoit Cosnefroy mais le coureur Belge s’est finalement imposé devant l’Italien Diego Ulissi et l’Espagnol Ivan Garcia Cortina. Van Avermaet s’était déjà impose en 2016 au Canada

Félicitations à Greg Van Avermaet, Diego Ulissi et Ivan Garcia qui ont pris le podium dimanche à l’épreuve de Montréal au @GPCQM. Bravo aux organisateurs pour les événements réussis de Québec et de Montréal, et à l’équipe de couverture de @TVASports. @Quebecor, fière partenaire! pic.twitter.com/nLd0IKMPEG