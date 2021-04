GP de l'Escaut : La Groupama-FDJ ne prendra pas le départ en raison d'un cas positif au Covid-19

Nous ne prendrons pas le départ du #ScheldePrijs ce mercredi, en raison du contrôle positif à la Covid-19 de l'un des membres de notre équipe.

Démare aurait peut-être pu espérer quelque chose

Coup dur pour la Groupama-FDJ. En effet, l'équipe française de cyclisme sur route ne prendra finalement pas le départ de l'édition 2021 du Grand Prix de l'Escaut, prévue ce mercredi. Et pour cause, un cas positif au nouveau coronavirus a été recensé en son sein, ce mercredi matin. C'est la formation elle-même qui a annoncé la nouvelle, via son compte Twitter officiel, ce mercredi matin, en ces termes :Un message posté sans davantage de précisions. Par conséquent, ce test positif au nouveau coronavirus peut concerner un coureur de la formation, ou bien alors un membre du staff technique.Parmi les coureurs de la formation qui auraient dû prendre le départ de cette épreuve, on peut citer le Français Arnaud Démare (29 ans), qui aurait certainement eu une vraie possibilité de pouvoir jouer sa chance jusqu'au bout. Parmi les autres coureurs sélectionnés par l'équipe pour cette course, il y avait le Néerlandais Ramon Sinkeldam (32 ans), le Suédois Tobias Ludvigsson (30 ans), le Lituanien Ignatas Konovalovas (35 ans), l'Italien Jacopo Guarnieri (33 ans), le Canadien Antoine Duchesne (29 ans) et le Britannique Lewis Askey (19 ans). Tout ce beau monde sous la houlette du directeur sportif Frédéric Guesdon.Quant au Grand Prix de l'Escaut, cette semi-classique flandrienne, course UCI ProSeries 2021 1.Pro, a été remportée en 2020 par l'Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal), qui avait triomphé devant l'Italien Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) et le Français Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM).