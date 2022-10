Giro ou Tour de France ? Evenepoel a tranché, mais...

Remco Evenepoel a tranché. En revanche, il faudra encore attendre avant de connaître sa décision. En marge de la remise du Vélo de Cristal, prix remis par le journal belge Het Laatste Nieuws qui récompense chaque année le meilleur cycliste belge de la saison et logiquement décerné pour 2022 au petit prodige de 22 ans, Evenepoel a révélé qu'il savait désormais s'il disputerait le Tour de France ou le Giro la saison prochaine. Toutefois, si le tout frais champion du monde pour la première fois de sa carrière (il l'avait déjà été, mais chez les juniors), également récompensé cette semaine sur ses terres du Trophée National du Mérite Sportif (remis à l'athlète ou à l'équipe belge qui s'est particulièrement bien comporté au cours de l'année), a tranché, il préfère différer pour l'instant le moment auquel il fera part publiquement de son choix. Christian Prudhomme, qui rêve probablement secrètement que celui qui a remporté quinze victoires cette saison, dont la course en ligne des Mondiaux à Wollongong, le Tour d'Espagne, la Clasica San Sebastian (pour la deuxième fois de sa vie) ou encore Liège-Bastogne-Liège, son premier Monument, découvre le Tour de France dès l'été prochain, n'aura donc pas pu apprendre l'essentiel mercredi en découvrant les déclarations du premier Belge à remporter un Grand Tour depuis le succès de Johan de Muynck en 1978 sur le Giro.

Mystère également pour Milan - Sanremo...

"J'ai fait mon choix, mais on n'annoncera la décision qu'en janvier prochain", a avoué Evenepoel, qui a simplement accepté de dévoiler qu'il... est heureux du calendrier qui l'attend. "Je peux simplement dire que je suis content de mon programme, calme au début puis de plus en plus étoffé. L'inverse de cette saison en quelque sorte." Quant à ceux qui souhaiteraient savoir si Milan-Sanremo viendra s'intégrer à son agenda, ils devront patienter là aussi. Même si le jeune marié semble vouloir faire ses débuts sur la "Primavera". "On ne sait pas encore, c'est en option. Ce week-end-là est encore incertain dans mon programme. Mais ce serait beau si je pouvais y prendre part..." A l'arrivée, cela fait pas mal d'inconnues, tout ça... Alors, patience...