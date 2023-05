Giro : Jonathan Milan s'empare de la deuxième étape au sprint

Comme s'était à prévoir sur cette longue étape de plaine entre Teramo et San Salvo (202 kilomètres), l'arrivée s'est bien faite au sprint. Et c'est finalement Jonathan Milan de l'équipe Bahrain Victorious qui est parvenu à surprendre tout le monde pour s'imposer sur la deuxième étape du Giro. Derrière lui, c'est David Dekker qui s'empare de la seconde place et Kaden Groves qui conclut le podium. Maillot rose avant le début de l'étape, Remco Evenepoel conserve la tête du général après une journée relativement tranquille.

Une grosse chute dans les 6 derniers kilomètres

Cette deuxième étape aura aussi été marquée par une lourde chute dans les derniers kilomètres. À six kilomètres de l'arrivée, une chute collective dans le peloton amènera notamment au sol Pederson ou encore Cavendish. Prise aussi dans la chute, une spectatrice a été touchée. En cause, un rétrécissement de la route qui n'a pas été anticipé par certains coureurs. À noter que le Français Paul Lapeira revêtira le maillot bleu de meilleur grimpeur après avoir passé en tête les deux cols de journée.