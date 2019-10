Giro dell'Emilia: Roglic règle un beau plateau

De jolis noms étaient engagés samedi au Giro dell'Emilia, classique qui relie Bologne à San Luca (207,4km).

C'est Primoz Roglic (Jumbo-Visma) qui l'a emporté avec 14 secondes d'avance sur Michael Woods (Education First) et Sergio Higuita (Education First), 16 secondes sur Bauke Mollema (Trek-Segafredo) et Alejandro Valverde (Movistar), 20 secondes sur Diego Ulissi (UAE-Team Emirates), 23 secondes sur le premier Français Pierre Latour (AG2R-La mondiale) et Jakob Fuglsang (Astana), et 27 secondes sur Egan Bernal (Ineos).

Derrière ce groupe de tête grand luxe, on note aussi la 11e place de Rudy Molard (Groupama-FDJ) à 34 secondes, ou encore la 23e place de Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) à 2'25".