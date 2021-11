Giro Criterium Dubaï : Victoire de prestige pour Peter Sagan

Peter Sagan ne pouvait pas partir sans une dernière victoire. Alors qu’il va rejoindre la saison prochaine l’équipe TotalEnergies, le Slovaque a conclu son année 2021 par une victoire de prestige à Dubaï. A l’image de l’événement organisé par le Tour de France au Japon depuis 2013, le Giro a réuni certains des meilleurs coureurs mondiaux dans le cadre de l’Exposition Universelle de Dubaï pour un critérium disputé sur un circuit long de 2,1 kilomètres parcouru à 30 reprises et reprenant peu ou prou la forme du symbole représentant l’infini, qui est au cœur du logo du Tour d’Italie depuis sa centième édition en 2017. Alors que cette course s’est longtemps disputée dans une ambiance bon enfant, avec un trio composé de Yousif Mirza, Attila Valter et Juraj Sagan a très tôt tenté sa chance avant d’être repris, l’enjeu de la victoire a créé progressivement de la tension dans le peloton. C’est à l’entame des deux derniers tours que la course s’est totalement débridée. Maillot rose sur les épaules, Egan Bernal a placé un démarrage foudroyant.

Sagan a voulu éviter d’emmener Viviani

Seuls trois coureurs ont pu suivre le Colombien de l’équipe Ineos Grenadiers, le Français Geoffrey Bouchard, le Suisse Marc Hirschi et le Slovaque Peter Sagan, qui portait à cette occasion le maillot cyclamen remporté en mai dernier à l’issue de l’édition 2021 du Tour d’Italie. Un final qui a vu un duo Bernal-Sagan s’isoler en tête de course pour un sprint qui n’en a eu que le nom. En effet, Peter Sagan n’a pas laissé la moindre chance à Egan Bernal pour aller chercher la victoire dans ce premier Giro d’Italia Criterium Dubaï. Cinq secondes derrière, Marc Hirschi a pris le meilleur sur Geoffrey Bouchard pour compléter le podium. « Dès le départ, j’ai essayé d’être à l’avant, notamment pour le classement par points. Après deux sprints, j’ai vu qu’Elia Viviani était en meilleure forme donc j’ai adopté une tactique différente, a confié Peter Sagan après l’arrivée. Ça allait vraiment vite et j’étais convaincu que quelqu’un allait essayer de partir dans les trois derniers tours. J’ai donc récupéré et j’ai attendu le final. J’ai décidé de rester dans les roues pour voir ce qui allait arriver. L’attaque est venue de manière soudaine et j’ai réagi au dernier moment. J’ai failli rater mon coup mais, au final, c’était bon. »



CYCLISME / GIRO D’ITALIA CRITERIUM DUBAI

Classement final (63km) - Samedi 6 novembre 2021

1- Peter Sagan (SLQ/Bora-Hansgrohe) en 1h26’00’’

2- Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) mt

3- Marc Hirschi (SUI/UAE Team Emirates) à 5’’

4- Geoffrey Bouchard (FRA/AG2R-Citroën) à 5’’

5- Elia Viviani (ITA/Cofidis) à 12’’

6- Grega Bole (SLO/Bahrain Victorious) à 12’’

7- Filippo Fiorelli (ITA/Bardiani-CSF-Faizanè) à 12’’

8- Leonardo Marchiori (ITA/Androni Giocattoli-Sidermec) à 12’’

9- Yousif Mirza (UAE/UAE Team Emirates) à 12’’

10- Mattia Bevilacqua (ITA/Vini Zabu) à 12’’

…