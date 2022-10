Gaviria se relance chez Movistar

Gaviria trois fois positif au covid

Reverra-t-on un jour le grand Fernando Gaviria, capable de gagner des étapes de Grands Tours ou une classique comme Paris-Tours ? L’avenir nous le dira, mais toujours est-il que le sprinteur colombien de 28 ans a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant l’équipe Movistar, après avoir passé quatre saisons chez UAE Emirates. Il s’est engagé pour une saison avec l’équipe espagnole. « C'est un nouveau défi, pour moi personnellement et pour l'équipe dans son ensemble. J'arrive dans une équipe de très haut prestige, qui jusqu'à présent était très tournée vers les grimpeurs.Cela me rend heureux de pouvoir aspirer à aider l'équipe dans ce domaine. Le plus important pour 2023 est de bien s'intégrer à l'équipe. J'ai déjà hâte de retrouver tous mes coéquipiers et de chercher la meilleure façon de former un excellent groupe avec eux, afin de pouvoir disputer le plus de courses possible, a réagi le Colombien.Révélé chez Quick-Step en 2015, lorsqu’il a remporté une étape du Tour de Grande-Bretagne, Fernando Gaviria a fait gonfler son palmarès sous le maillot de l’équipe belge, avec notamment des succès sur le Giro (4 étapes en 2017), le Tour de France (2 étapes en 2018, dont la première qui lui a permis de porter le maillot jaune), et sur une multitude de courses à étapes, comme Tirreno-Adriatico, le Tour de Californie ou le Tour de Pologne. En 2019, le Colombien a décidé de rejoindre UAE Emirates, et c’est à ce moment-là qu’il a commencé à moins gagner. Hormis une étape du Tour des Emirates Arabes Unis, du Giro et du Tour de Guangxi 2019 et du Tour de Pologne 2021, il n’a plus gagné sur le World Tour et est devenu un sprinteur de seconde zone. Il faut dire que le covid ne l’a pas aidé.Il a ensuite été testé positif en octobre 2020 et en février 2022. Cette saison, le Colombien a également été victime d’une fracture de la clavicule et il a couru 64 jours en compétition mais n’a terminé que trois des huit dernières courses auxquelles il a participé. Fernando Gaviria, qui n'a plus levé les bras depuis le mois de février sur le Tour d'Oman, va donc tenter de retrouver son niveau au sein de l’équipe Movistar, qui n’est pas habituée à jouer les sprints, mais qui envie de changer de registre.