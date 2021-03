Gand-Wevelgem : Wout Van Aert a fait parler la puissance

Wout Van Aert tournait autour mais le Belge a enfin touché au but. Après avoir pris la quatrième place sur les Strade Bianche puis la troisième lors de Milan-Sanremo, le coureur de la formation Jumbo-Visma a accroché sa première classique de la saison à l’occasion de Gand-Wevelgem, quelques heures après le succès de son compatriote Thomas De Gendt en conclusion du Tour de Catalogne. Dans les plaines flandriennes, avant les mythiques monts placés dans les 80 derniers kilomètres, le vent a fait des siennes. Alors qu’un groupe de quatre coureurs, dont le récent vainqueur de la 3eme étape de Paris-Nice Stefan Bissegger, s’est très tôt échappé pour prendre près de dix minutes d’avance sur le peloton, une accélération de la formation Deceuninck-Quick Step a changé la donne à 180 kilomètres de l’arrivée. Sous l’influence du vent, un groupe d’un peu plus de 20 coureurs a pu se détacher du peloton avec, en son sein, des coureurs comme Wout Van Aert, Sam Bennett ou Michael Matthews. Piégée par ce coup de bordure, la formation Ineos Grenadiers a été contrainte de rouler mais sans parvenir à réduire l’écart entre les deux pelotons qui, après être un temps redescendu sous la minute, a repris une ampleur plus proche des deux minutes.

Piégé, Démare a tout tenté pour revenir

Une accélération qui a fait fondre comme neige au soleil l’avance de l’échappée, qui a finalement vu le groupe Wout Van Aert revenir avec 145 kilomètres encore à parcourir. Toutefois, le vent ne s’est pas calmé et ce qu’il reste du peloton a vécu une nouvelle bordure avec un nouveau groupe de 20 coureurs qui s’est détaché à l’approche des premiers monts, dont le Kemmelberg, avec Zdenek Stybar et Yves Lampaert comme têtes d’affiche. Un groupe qui a ensuite vu Arnaud Démare, Greg Van Avermaet ou encore Oliver Naesen revenir et relancer l’allure. Peu après la première des trois ascensions du Kemmelberg, le champion de France a tenté le tout pour le tout, plaçant un démarrage à 75 kilomètres de l’arrivée dans l’espoir de revenir sur la tête de course. Mais cet effort désespéré s’est avéré vain et le coureur de la formation Groupama-FDJ a fini par être distancé. Le deuxième passage a été l’occasion pour Wout Van Aert de faire le tri dans le groupe de tête via une accélération. Seuls huit coureurs, dont Michael Matthews, Stefan Küng, Sonny Colbrelli, Matteo Trentin ou Giacomo Nizzolo, ont pu suivre l’allure du Belge.

Van Aert a parfaitement manœuvré pour gagner

L’écart entre les deux groupes est tombé sous la minute au moment de passer une dernière fois le Kemmelberg. C’est alors que Sam Bennett, grand favori après sa victoire sur Bruges-La Panne, a montré des signes de faiblesse. Visiblement pris de problèmes gastriques, l’Irlandais a tenu aussi longtemps qu’il a pu mais, à 25 kilomètres de l’arrivée, il a dû s’avouer vaincu. Dans le même temps, Anthony Turgis est sorti du groupe de poursuivants, reprenant le coureur de la Deceuninck-Quick Step puis Danny Van Poppel avant de collaborer dans le final avec Dylan Van Baarle. Devant, la formation Jumbo-Visma a profité de son surnombre pour envoyer Nathan Van Hooydonck à l’attaque, Wout Van Aert laissant la cassure se faire, imposant aux autres coureurs de réagir. Dès lors, la collaboration s’est avérée bonne même si la méfiance était de mise. C’est Stefan Küng qui a mis le feu aux poudres à 1800m de l’arrivée mais le Suisse n’a pas pu faire la différence avant de lancer le sprint à 500 mètres du but. Toutefois, Wout Van Aert était clairement le plus fort et s’impose devant Giacomo Nizzolo et Matteo Trentin. Premier Français, Anthony Turgis prend la neuvième place.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / GAND-WEVELGEM

Classment final (247km) - Dimanche 28 mars 2021

1- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) en 5h45’27’’

2- Giacomo Nizzolo (ITA/Qhubeka-Assos) mt

3- Matteo Trentin (ITA/UAE Team Emirates) mt

4- Sonny Colbrelli (ITA/Bahrain Victorious) mt

5- Michael Matthews (AUS/BikeExchange) mt

6- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) mt

7- Nathan Van Hooydonck (BEL/Jumbo-Visma) à 5’’

8- Dylan van Baarle (PBS/Ineos Grenadiers) à 52’’

9- Anthony Turgis (FRA/Total Direct Energie) à 54’’

10- Gianni Vermeersch (BEL/Alpecin-Fenix) à 1’25’’

