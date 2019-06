Fuglsang a faim de Tour...

Jakob Fuglsang (Astana) inscrit à 34 ans son nom au palmarès du Critérium du Dauphiné pour la deuxième fois de sa carrière, après une première victoire en 2017. A 34 ans, le Danois, en fin de contrat, a profité en premier lieu de l'abandon ce dimanche, au dernier jour de course, de son dauphin au général, Adam Yates (Mitchelton-Scott), mais aussi d'une certaine apathie de ses concurrents - les 7 premiers étaient réunis ce dimanche matin en 34 secondes - qui n'auront pas pu (ou su) menacer Fuglsang au cours d'une étape très courte (113km) entre Cluses et Champéry, en Suisse, dont le profil, à l'image du final pas assez sélectif, était peu propice, il est vrai, aux coups de théâtre.

Victoire en force de Dylan Van Baarle devant Jack Haig à Champéry.

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l'étape 8⃣ du #Dauphiné .



Dylan Van Baarle successfully sprints to Champéry and beats Jack Haig.

⏪ Relive the last kilometre of stage 8⃣ of the #Dauphiné. pic.twitter.com/3cvcDeFHQ7 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) 16 juin 2019

On m’a amené sur coussin d’air à l’arrivée Jakob Fuglsang (vainqueur du Critérium du Dauphiné)

"Je pensais que cette journée serait plus difficile, l’équipe a fait un très bon boulot, comme depuis le début de ce Dauphiné, appréciait au micro d’Eurosport un vainqueur, qui aura pu s’appuyer sur son expérience dans ce Critérium. Je savais ce qu’il me fallait pour réaliser un bon classement au général. Il y a eu les faits de course, avec l’abandon d’Adam Yates, le froid, la météo… On m’a amené sur coussin d’air à l’arrivée (sic), s’amusait-il. Cette fois, j’ai pu courir avec le maillot jaune. C’est très différent de 2017, quand j’avais dû remporter deux étapes." Et de se projeter déjà sur l’échéance à venir du mois de juillet, qu’il est pourtant l’un des rares récents lauréats de ce Critérium à ne pas avoir remporté (*) : "La prochaine fois, ce sera en France et je l’attends avec impatience. Quoi qu’il arrive, c’est déjà une année fantastique (il a gagné Liège-Bastogne-Liège en avril, ndlr). Tout se met en place, c'est parfait pour le moment."

"On ne pouvait rien faire aujourd’hui" (Pinot)

Cette huitième et dernière étape revient, comme un joli lot de consolation pour l'équipe Ineos du malheureux Chris Froome, à son coéquipier néerlandais Dylan van Baarle (premier succès en carrière sur le World Tour), au lendemain de l'autre victoire de la formation britannique (Wout Poels).

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), encore à l'avant de la course dès le début de journée, marqué par 22 premiers km d'ascension, n'a pu se maintenir, comme Warren Barguill (Arké-Samsic), dans l'échappée du jour, décramponnant dans la dernière difficulté, la Côte des Rives. Le n°1 mondial assure toutefois le maillot à pois du meilleur grimpeur. Comme un bon présage avant le Tour de France.

A trois semaines du grand départ de Bruxelles, le 6 juillet, le bilan des Tricolores est contrasté avec le Top 5 (5e, +33") de Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), le seul à tenter de secouer le groupe maillot jaune dans le triste faux-plat final (pentes à 4 ou 5 %). "C’est frustrant, c’est dommage d’avoir une dernière étape comme ça, déplorait Pinot. C’est vraiment très roulant, je ne vois pas ce qu’on pouvait faire de plus, on ne pouvait rien faire aujourd’hui. L’important, c’est aussi d’être bien. J’aurais aimé faire mieux que cinquième du général, le chrono me pénalise ; le bilan est bon, j’étais là pour me rassurer, c’est chose faite." Moins heureux, Romain Bardet ne se contentait pas d'intégrer quant à lui le Top 10 (10e, +1'38"). "Ce n’est pas un bon bilan, on ne va pas se cacher. Mais c’est comme ça. On va travailler et se soigner un peu. Après, les dernières reconnaissances sur le Tour, en espérant que ça aille mieux." Mais le protégé de Vincent Lavenu lâchait aussi, comme un message à l’adresse de toute son équipe AG2R-La Mondiale : "On n’est pas assez fort collectivement."

(*) Fuglsang, dont le meilleur résultat sur un Grand Tour est une 7e place en 2013, sur le Tour de France.