Froome et Sagan débuteront leur saison en Argentine

Sagan sera là aussi



On connait la date des débuts de Chris Froome sous son nouveau maillot bleu et blanc d’Israel Start-Up Nation. Le coureur britannique de 35 ans, qui quitte Ineos (ex Sky) à la fin de cette saison après onze saisons de bons et loyaux services, participera au Tour de San Juan, qui se déroulera en Argentine du 24 au 31 janvier. Une course qui ne fait pas partie du World Tour mais qui reste relevée, si l’on considère les podiums des dernières années, avec des coureurs comme Remco Evenepoel, Winner Anacona, Bauke Mollema, Julian Alaphilippe ou Filippo Ganna. «», a réagi le quadruple vainqueur du Tour de France, qui s’est entraîné en Californie ces dernières semaines. Froome espère retrouver son niveau en 2021, lui qui est à la peine depuis sa terrible chute de juin 2019. Il a notamment terminé 98eme de la dernière Vuelta, dans l’anonymat.Un autre coureur de renom va participer à ce Tour de San Juan, en la personne de Peter Sagan. Le coureur de Bora-Hansgrohe, qui fêtera ses 31 ans pendant la course, avait déjà participé à l’épreuve en 2020 pour débuter sa saison, finissant notamment deuxième de la dernière étape. Dans des proportions moindres que Froome, il espère lui aussi vivre une meilleure saison 2021, lui qui n’a remporté qu’une seule victoire en 2020, avec panache sur le Giro, mais a terminé six fois deuxième. «», a tweeté l’ancien triple champion du monde. En plus d’Israel Start-Up Nation et Bora-Hansgrohe, Deceuninck-Quick Step et Cofidis seront les autres équipes World Tour présentes en Argentine. Pour une fois, le Tour de San Juan n’aura pas la concurrence de Tour Down Under, qui marque traditionnellement le coup d’envoi de la saison World Tour, en Australie, puisqu’il a été annulé.