Froome et "la lumière au bout du tunnel"

Victime d'une terrible chute en juin dernier lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Dauphiné, Christopher Froome a repris l'entraînement sur route. C'est ce que le Britannique a indiqué via Twitter, en postant une photo de lui, lors d'une sortie avec Michal Kwiatkowski. "Il y a la lumière au bout du tunnel", écrit ainsi le quadruple vainqueur du Tour de France, qui a souffert de multiples fractures, notamment au fémur.

Froome participera le 27 octobre prochain au Critérim de Saitama, au Japon.

There is light at the end of the tunnel @kwiato pic.twitter.com/WCM9630SXP