Flèche Wallonne : L'équipe UAE Emirates du tenant du titre Hirschi ne prendra pas le départ

Ulissi n'avait pas participé à la campagne de vaccination de l'équipe

Le coronavirus continue de jouer un rôle majeur dans les compétitions sportives. Mercredi, UAE Emirates ne prendra pas le départ de la Flèche Wallonne.Elle a officialisé la nouvelle, mercredi, via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel et qui se veut ainsi également rassurant : « Depuis le premier test positif, les deux personnes ont subi trois tests. Tous les résultats de ces tests se sont avérés négatifs et personne n'a eu de symptômes. Bien que l'équipe soit frustrée par le règlement, nous acceptons complètement la décision finale des autorités belges. L'équipe va se retirer de la course et passer des tests supplémentaires dans le but d'être présente au départ de Liège-Bastogne-Liège dimanche. » Un coureur a ainsi été touché, à savoir le puncheur italien Diego Ulissi, tout comme l'un des membres du staff technique.Par conséquent, c'est plusieurs grands noms du peloton qui doivent ainsi se retirer. Parmi ceux-là, on peut ainsi citer le Slovène Tadej Pogacar mais également et surtoutdevenue depuis DSM. Les deux hommes faisaient ainsi évidemment partie des favoris à la victoire finale. Après l'annonce de cette nouvelle, le Slovène Tadej Pogacar s'est lui aussi emparé de son compte Twitter officiel afin de réagir : « Nous avons tous retourné des tests négatifs et nous ne prenons pas le départ de la Flèche Wallonne. Nous avons eu des faux positifs hier (ndlr : mardi), mais qui ont été trois fois testés négatifs par la suite. » En début de saison, l'équipe avait pourtant été vaccinée... sauf Ulissi, absent pour raisons médicales.