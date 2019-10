Fin de saison pour Alaphilippe

A court de forme, et usé par les efforts des mois précédents, Julian Alaphilippe a décidé de mettre un terme à sa saison 2019. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step, 28e de la course en ligne des championnats du monde il y a 9 jours, ne participera donc pas à Milan-Turin et au Tour de Lombardie cette semaine.

Le Montluçonnais, n°2 du classement UCI, a vécu la plus belle année de sa carrière avec 12 victoires, des succès sur les classiques (Strade Bianche, Milan-San Remo, Flèche Wallonne), et un Tour de France exceptionnel (deux étapes, 5e place au général, 14 jours en jaune).

He's won Milano-Sanremo, Strade Bianche, Fleche Wallonne, two stages at the Tour de France and the hearts of an entire nation. Now, @alafpolak1 will stop his highly successful 2019 and start focusing on next season: https://t.co/0BbNOv1xQE

Photo: @GettySport pic.twitter.com/yutrXg0MOR