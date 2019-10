Ferrand-Prévot se casse le nez sur le parcours des JO 2020

Sacrée championne du monde de cross-country le mois dernier, puis de VTT Marathon dans la foulée, Pauline Ferrand-Prévot a été coupée dans son élan ce dimanche lors de l’épreuve pré-olympique disputée à Tokyo.

"Lourde chute à cause d'une concurrente après dix minutes de course. Résultat: nez ouvert et cassé. Retour en France demain pour voir un chirurgien", écrit l’intéressée sur sa page Facebook.

Sur son compte Instagram, "PFP" affiche sa blessure sourire aux lèvres, ajoutant avec humour: "De toute façon, je n’aimais pas mon nez. Et, attendez… Je n’ai même pas pleuré !"