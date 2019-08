Ferrand-Prévot, première depuis quatre ans !

Pauline Ferrand-Prévot a remporté ce dimanche l'épreuve de cross-country de Val di Sole (Italie), son premier succès en Coupe du monde depuis sa victoire à Wyndham en 2015.

La Française s'est imposée de justesse devant la Suissesse Jolanda Neff, qui l'avait rejointe dans le final alors que "PFP", partie très fort, avait compté jusqu'à 50 secondes d'avance.

Sacrée championne du monde en 2015, Ferrand-Prévot souffrait ces dernières année de douleurs à la jambe gauche, un problème manifestement résolu par une opération d'une endofibrose iliaque en début d'année. A 27 ans, la carrière de la Champenoise est pleinement relancée, alors que se profilent les Jeux Olympiques de Tokyo dans un an.

WIN!!!!!! What an INCREDIBLE race by @FERRANDPREVOT to take the win in the Val di Sole World Cup!!!

To lead the race, get overtaken in the final lap and then to comeback to win! pic.twitter.com/q3hYWcUUsL