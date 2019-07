Ferrand-Prévot encore sacrée championne de France

Pour la sixième année consécutive, Pauline Ferrand-Prévot a été sacrée championne de France de VTT, en s'imposant devant Lucie Urruty (Scott Creuse Oxygène) et Julie Bresset (BMC), plombée par une crevaison.

"Chaque matin au départ des Championnats de France, je suis toujours nerveuse. Je sais que ce maillot tricolore n’est pas le mien, mais j’y tiens. J’ai toujours à cœur de repartir avec. Je suis partie rapide dans le but de faire assez vite un écart entre moi et les autres concurrentes. Je suis super contente", savoure "PFP" sur le site de la FFC.

Après quelques années difficiles, l'ancienne championne du monde retrouve des couleurs depuis qu'elle s'est fait opérer d'une endofibrose iliaque en début d'année. "Je me sens de mieux en mieux sur le vélo, et mentalement depuis cet hiver, explique-t-elle. Cette douleur beaucoup de personnes m’ont dit qu’elle était "dans ma tête", mais moi, je la ressentais au quotidien. Cela m’a enlevé un poids physique et mentalement, et désormais, je suis vraiment déterminée. Cela m’a libérée."