Les mésaventures de Kwiatkowski



Classement de la 3eme étape (Bessèges - Bessèges) - Vendredi 5 février 2021

Classement général (après 3 étapes sur 5)

Déjà en grande forme, le Belge qui avait terminé dans le Top 10 du GP La Marseillaise, dimanche dernier en ouverture de la saison,, avec un matelas confortable de 44 secondes sur son compatriote de l'équipe Trek-Segafredo Edward Theuns, arrivé 2eme de cette étape-reine dans les Cévennes. Jamais aussi fort qu'en début de saison, l'homme qui affichait 30 succès UCI sur la balance avant le départ de cette 3eme étape et en a jouté un 31eme ce vendredi a confirmé qu'il était pratiquement impossible d'aller le chercher lorsqu'il décide d'accélérer. C'est précisément ce que le héros du jour a fait à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, alors que les 17 échappés du jour venaient d'atteindre le sommet de la dernière difficulté de cette 3eme étape.Comme il en a l'habitude,, pourtant pas avares d'efforts pour tenter de revenir sur le fuyard. Mais c'était peine perdue, y compris pour des hommes forts de ce groupe de poursuivants Philippe Gilbert et, dont le Polonais, qui avait pourtant en tête de réussir un coup vendredi. A l'arrivée, Wellens, non content de débloquer son compteur sur l'Etoile de Bessèges, signe sa première victoire de la saison, avec à la clé 13 précieuses secondes de bonification. Difficile de mieux marquer son territoire alors qu'il ne reste que deux étapes à disputer.2- Edward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) à 37”3- Mads Würtz Schmidt (DAN/Israel Start-up Nation) mt4- Greg Van Avermaet (BEL/AG2R Citröen) mt5- Philippe Gilbert (BEL/Lotto Soudal) mt...2- Edward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) à 44”3- Mads Würtz Schmidt (DAN/Israel Start-up Nation) à 46”4- Michal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadiers) à 48”5- Philippe Gilbert (BEL/Lotto Soudal) à 49”...