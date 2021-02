Etoile de Bessèges - Tour du Gard (E5) : Wellens vainqueur final après un contre-la-montre dominé par Ganna

"The Gannadier" makes it two wins in two days at #EDB2021 💪

Wellens a fait mieux que résister

CYCLISME / ETOILE DE BESSEGES - TOUR DU GARD

4eme étape - Alès-Alès (10,740km CLM individuel) - Dimanche 6 février 2021

Classement général final

Il était le grand favori, il n’a pas déçu. Sur les 10,740km tracés au cœur d’Alès avec la montée de la Côte de l’Ermitage comme juge de paix, Filippo Ganna a fait honneur à son rang de champion du monde du contre-la-montre lors de la dernière étape de l’Etoile de Bessèges. Visiblement pas émoussé par son final tonitruant ce samedi lors de la 4eme étape, le rouleur italien de la formation Ineos Grenadiers a parfaitement géré son effort, conservant de l’énergie sur les sept premiers kilomètres plats avant d’hausser le ton dans des pentes allant jusqu’à 10%. Et il a bien fallu ça à l’Italien pour aller déloger Benjamin Thomas de la première place. En effet, le Français de la formation Groupama-FDJ avait établi la référence en battant le temps établi l’an passé par Alberto Bettiol, devançant le leader d’alors Ethan Hayter. Portant son maillot arc-en-ciel, Filippo Ganna a passé la ligne d’arrivée avec dix secondes d’avance sur le Tricolore et 21 sur son coéquipier chez Ineos Grenadiers.Dès lors, les yeux se sont braqués sur la lutte pour la victoire finale. Abordant ce contre-la-montre final avec 44 secondes d’avance sur Edward Theuns, 46 secondes sur Mads Würtz Schmidt, 48 secondes sur Michal Kwiatkowski et 49 secondes sur Philippe Gilbert, Tim Wellens a mis tout le monde d’accord. Auteur du quatrième temps de cette dernière étape avec seulement 29 secondes de retard sur Filippo Ganna, le Belge de la formation Lotto-Soudal s’adjuge la victoire finale lors de cette 51eme édition de l’Etoile de Bessèges. Le Belge est accompagné sur le podium final de Michal Kwiatkowski. Le Polonais de l’équipe Ineos Grenadiers, sixième de l’étape, profite des contre-performances de Mads Würtz Schmidt, 26eme de l’étape et cinquième au général, et d’Edward Theuns, 49eme de l’étape et huitième au général, pour grimper à la deuxième place du classement final devant Nils Politt, neuvième ce dimanche à 41 secondes de Filippo Ganna. A noter la belle performance de Clément Carisey, 40eme de l’étape mais premier Français au classement général final avec la neuvième place.Benjamin Thomas (FRA/Groupama-FDJ) à 10’’Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 21’’Tim Wellens (BEL/Lotto-Soudal) à 29’’Christophe Laporte (FRA/Cofidis) à 31’’Michal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadiers) à 34’’Alberto Bettiol (ITA/Education First-Nippo) à 35’’Owain Doull (GBR/Ineos Grenadiers) à 38’’Nils Politt (ALL/Bora-Hansgrohe) à 38’’Jake Stewart (GBR/Groupama-FDJ) à 41’’Michal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadiers) à 53’’Nils Politt (ALL/Bora-Hansgrohe) à 59’’Jake Stewart (GBR/Groupama-FDJ) à 1’02’’Mads Würtz Schmidt (DAN/Israel Start-Up Nation) à 1’19’’Michael Gögl (AUT/Qhubeka-Assos) à 1’24’’Greg Van Avermaet (BEL/AG2R-Citroën) à 1’25’’Edward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) à 1’36’’Clément Carisey (FRA/Delko) à 1’41’’Odd Christian Eiking (NOR/Intermarché-Wanty Gobert Matériaux) à 1’45’’