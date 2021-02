Etoile de Bessèges - Tour du Gard (E4) : Le grand numéro de Ganna

Wellens reste leader

Classement de la 4eme étape (Rousson - St-Siffret, 151,6km) - Samedi 6 février 2021



Christophe Laporte (FRA/Cofidis) à 17"

Classement général (après 3 étapes sur 5)

On attendait Filippo Ganna dimanche à l'occasion du contre-la-montre final de l'Etoile de Bessèges - Tour du Gard, mais c'est ce samedi que le champion du monde de la discipline a impressionné, en remportant la 4eme étape en solitaire. L'Italien de l'équipe Ineos Grenadiers, âgé de 24 ans, a réussi un magnifique numéro, partant en échappée avec deux autres compères au début de cette étape se déroulant sur un circuit à parcourir à quatre reprises, avant de conclure seul dans les dix derniers kilomètres !Ils ont été rejoints quelques minutes plus tard, avant la deuxième côte, par Ludovic Robeet (Bingoal-Wallonie Bruxelles) et Dries De Bondt (Alpecin-Fenix). Les cinq hommes ont compté un peu plus de deux minutes d'avance (Ganna était le coureur le plus dangereux, avec ses 3'26 de retard sur le leader Wellens), le peloton gérant le rythme avec Lotto-Soudal à sa tête, ensuite aidé par B&B Hotels p/b KTM, puis EF Education-Nippo et Total Direct Energie.A 20 kilomètres de l'arrivée, alors que l'échappée allait être rattrapée, Pierre Latour et Niki Tersptra (Total Direct Energie), accompagnés d'Alberto Bettiol (EF Education-Nippo) ont rejoint l'échappée, qui a perdu Robeet. Les sept hommes ont collaboré avant que Ganna ne décide d'y aller tout seul dans un faux-plat montant, à la force de la pédale, sans même se lever de sa selle.Tim Wellens, le leader du classement général, est arrivé avec le peloton, mais le Top 5 du classement ne change pas. Ganna est désormais 14eme à 2'56 du Belge, mais semble compliqué d'aller récupérer un tel temps sur le contre-la-montre de 11 kilomètres autour d'Alès dimanche.2-3- Pascal Ackermann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 17"4- Greg Van Avermaet (BEL/AG2R-Citroën) à 17"5- Milan Menten (BEL/Bingoal-Wallonie Bruxelles) à 17"2- Edward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) à 44”3- Mads Würtz Schmidt (DAN/Israel Start-up Nation) à 46”4- Michal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadiers) à 48”5- Philippe Gilbert (BEL/Lotto Soudal) à 49”...