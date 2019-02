Etoile de Bessèges: La première pour Coquard

Limité à 3 victoires la saison dernière pour sa première année avec Vital Concept-B&B Hôtels, Bryan Coquard a levé les bras pour son premier jour de course en 2019. Le Nantais a remporté la 1ère étape de l'Etoile de Bessèges, l'une de ses courses fétiches, en s'imposant au sprint dans les rues de Beaucaire devant l'Italien Sacha Modolo (EF Education First) et Pierre Barbier (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole). Marc Sarreau (Groupama-FDJ) et Christophe Laporte (Cofidis) complètent le Top 5.

Place aux différents podiums pour @bryancoquard. Vainqueur de cette première étape, il portera demain le maillot de leader de l’#ÉtoileDeBessèges. #ThereIsNoTry pic.twitter.com/2gpyvobitB — VITAL CONCEPT - B&B HOTELS (@VitalConcept_BB) 7 février 2019