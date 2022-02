Etoile de Bessèges (E5) : Thomas s'offre le classement général, Ganna remporte le contre-la-montre

Le coureur de Cofidis @Ben__Thomas_ remporte l'édition 2022 de l'étoile de Bessèges - Tour du Gard après une énorme troisième place sur le contre-la-montre final ! Bettiol et Johannessen terminent 2e et 3e. #CaVaFrotter #EDB2022 #lequipeVELO pic.twitter.com/e4rEAYeejz

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 6, 2022

Thomas n’a pas été inquiété pour la victoire finale

CYCLISME / ETOILE DE BESSEGES

5eme et dernière étape - Alès-Alès (10,64km CLM individuel) - Dimanche 6 février 2022

Classement général final

La dernière étape de l’Etoile de Bessèges a été une histoire de champions. Alors que Filippo Ganna a tenu son rang, Benjamin Thomas n’a rien lâché pour s’adjuger le classement général de l’épreuve. 109eme du classement général sur 131 coureurs encore en lice, le champion du monde du contre-la-montre a très tôt établi la marque de référence sur le parcours long d’un peu moins de onze kilomètres tracé dans les rues d’Alès et conclu par la montée de l’Ermitage, longue de 1500m avec une pente moyenne à 8%. Bouclant ce parcours en 15’32’’, le rouleur italien a longtemps attendu dans le siège dévolu au leader provisoire. Jay Vine s’est tout d’abord rapproché à 21 secondes avant que Bauke Mollema ne concède que onze secondes à Filippo Ganna. Mais celui qui aura le mieux rivalisé avec le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers restera Mads Pedersen. Le champion du monde sur route 2019 a échoué à six petites secondes du temps réalisé par le porteur du maillot arc-en-ciel du contre-la-montre.La lutte pour la victoire finale dans cette édition 2022 de l’Etoile de Bessèges a alors attiré les regards. Tout d’abord, l’ancien champion de France du chrono Pierre Latour a échoué à 19 secondes de Filippo Ganna puis Tobias Halland Johannessen n’a pas pu rivaliser, concédant 33 secondes à l’Italien. Mais l’adversaire principal de Benjamin Thomas a bien été Alberto Bettiol. Le coureur de l’équipe EF Education-EasyPost a coupé la ligne à 18 secondes de son compatriote et donné l’objectif que le champion de France devait atteindre. Ayant obtenu une dérogation pour porter sa combinaison tricolore à la place du maillot de leader de l’épreuve, Benjamin Thomas a répondu présent dans son exercice de prédilection. Le coureur de l’équipe Cofidis a pris la troisième place à seulement neuf secondes de Filippo Ganna. Un résultat qui lui permet de remporter l’Etoile de Bessèges avec 16 secondes d’avance sur Alberto Bettiol et 32 sur Tobias Halland Johannessen. Vainqueur cette semaine de la 3eme étape, le coureur de l’équipe Cofidis remporte la première course par étapes d’importance de sa carrière.Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) à 6’’Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) à 9’’Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 11’’Thibault Guernalec (FRA/Arkéa-Samsic) à 17’’Alberto Bettiol (ITA/EF Education-EasyPost) à 18’’Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 19’’Jay Vine (AUS/Alpecin-Fenix) à 21’’Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) à 22’’Antonio Tiberi (ITA/Trek-Segafredi) à 23’’Alberto Bettiol (ITA/EF Education-EasyPost) à 16’’Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X) à 32’’Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 34’’Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) à 1’02’’- Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) à 1’09’’Connor Swift (GBR/Arkéa-Samsic) à 1’13’’Thibault Guernalec (FRA/Arkéa-Samsic) à 1’22’’Toms Skujins (LET/Trek-Segafredo) à 1’48’’Quentin Pacher (FRA/Groupama-FDJ) à 1’56’’