Etoile de Bessèges (E4) : Victoire pour Johannessen au sommet du Mont Bouquet, Thomas toujours leader

Johannessen s’impose en costaud

CYCLISME / ETOILE DE BESSEGES

4eme étape - Saint-Hilaire-en-Brethmas-Mont Bouquet (177km) - Samedi 5 février 2022

Classement général après 4 étapes (sur 5)

Tobias Halland Johannessen est un talent en puissance. Le coureur danois de l’équipe Uno-X, qui a remporté la dernière édition du Tour de l’Avenir, a brillé lors de la 4eme étape de l’Etoile de Bessèges, conclue par la montée du Mont Bouquet. Dès le départ de Saint-Hilaire-de-Brethmas pour 147 kilomètres, les attaques ont fusé mais il a fallu attendre pour voir un groupe de cinq coureurs, dont Joel Suter et Alexis Gougeard, prendre le large par rapport au peloton. Une échappée qui a rapidement été renforcée par trois éléments dont Tony Gallopin et a obtenu son bon de sortie. Toutefois, l’écart n’a jamais pu dépasser les trois minutes sur un peloton qui a tout fait pour les garder à portée. Alors que l’avance du groupe de huit est descendue à une minute avec 40 kilomètres encore à parcourir, Georg Zimmermann a perdu patience et placé un démarrage auquel seuls Joel Suter et Alexis Gougeard ont su répondre quand les cinq autres coureurs ont vu le peloton fondre sur eux.L’approche de la montée du Mont Bouquet a aiguisé les appétits et augmenté la tension dans le peloton, qui a mis un terme aux espoirs des trois rescapés de la grande échappée du jour. Les candidats à la victoire finale ont alors profité du soutien de leurs coéquipiers mais c’est l’équipe Alpecin-Fenix qui a fait exploser le peloton grâce à un démarrage de Jay Vine, avec dans sa roue Antonio Tiberi et Tobias Halland Johannessen. Un trio qui a distancé le groupe des favoris, au sein duquel le porteur du maillot de leader Benjamin Thomas s’est accroché autant qu’il a pu. Alors que Clément Champoussin a fait l’effort pour revenir sur la tête de course à l’entame du dernier kilomètres, c’est un sprint à quatre qui a décidé de la victoire d’étape. A ce petit jeu et malgré une frayeur dans le dernier virage, Tobias Halland Johannessen s’est montré le plus fort et s’impose devant Jay Vine et Antonio Tiberi. Onzième dans la roue de son dauphin Alberto Bettiol, Benjamin Thomas conserve la tête du classement général à la veille du contre-la-montre final dans les rues d’Alès.Jay Vine (AUS/Alpecin-Fenix) mtAntonio Tiberi (ITA/Trek-Segafredo) mtClément Champoussin (FRA/AG2R-Citroën) mtPierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 12’’Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) à 20’’Bauke Mollema (PBS/Trek-Segafredo) à 20’’Alessandro Verre (ITA/Arkéa-Samsic) à 21’’Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) à 21’’Alberto Bettiol (ITA/EF Education-EasyPost) à 23’’- Alberto Bettiol (ITA/EF Education-EasyPost) à 7’’Tobias Halland Johannessen (DAN/Uno-X) à 8’’Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 25’’Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) à 26’’Connor Swift (GBR/Arkéa-Samsic) à 56’’Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) à 56’’Toms Skujins (LET/Trek-Segafredo) à 1’13’’Thibault Guernalec (FRA/Arkéa-Samsic) à 1’14’’Quentin Pacher (FRA/Groupama-FDJ) à 1’16’’