Etoile de Bessèges (E3) : Thomas s'impose et s'installe en tête du classement général

Coup double pour Benjamin Thomas !

Le coureur Cofidis s'impose en patron à Bessèges et prend également la tête du classement général ! Début de saison parfait pour l'ancien pistard #lequipeVELO #EDB2022 #CaVaFrotter pic.twitter.com/9BkTC7zTbo



— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 4, 2022

Thomas impérial dans le final

CYCLISME / ETOILE DE BESSEGES

3eme étape - Bessèges-Bessèges (155,7km) - Vendredi 4 février 2022

Classement général après 3 étapes (sur 5)

L’équipe Cofidis est en verve sur l’Etoile de Bessèges. Alors que Bryan Coquard a mis fin à une longue période sans succès ce jeudi lors de la 2eme étape, son coéquipier Benjamin Thomas est allé chercher la victoire ce vendredi. Disputée autour de Bessèges sur 155km, cette troisième étape, cette 3eme étape a été marquée par plusieurs offensives dans les premiers kilomètres, avec même le porteur du maillot de leader du classement général Mads Pedersen qui a su se glisser dans une escarmouche. Une fois l’ancien champion du monde revenu à la raison, un groupe de sept coureurs s’est progressivement formé, avec notamment les Français Bruno Armirail, Jérémy Cabot et Thibault Guernalec. Mais le peloton a gardé la main sur l’avance que les fuyards ont pu prendre, en raison de la menace que Hugo Houle et Thibault Guernalec pouvaient représenter pour Mads Pedersen. Alors que l’écart a atteint au maximum quatre minutes, les équipes UAE Team Emirates et EF Education-EasyPost ont fait le nécessaire pour rapprocher le peloton sous les deux minutes à l’abord des 40 derniers kilomètres.Le Col des Brousses, à 17 kilomètres de l’arrivée, a été abordé avec moins d’une minute d’avance pour la tête de course. Un groupe de tête qui s’est alors scindé avec Bruno Armirail, Magnus Sheffield, Hugo Houle et Thibault Guernalec qui se sont isolés avant d’être rattrapés par Sebastian Schönberger et Jérémy Cabot dans la descente. Une échappée qui a pris fin dans l’ascension du Col de Trélis, dernière difficulté du jour, sous l’impulsion des équipes Groupama-FDJ et EF Education-EasyPost. Une montée qui a ensuite été émaillée d’offensives qui se sont avérées vaines. C’est dans la descente que Benjamin Thomas a décidé de prendre tous les risques pour se détacher. Derrière lui, Richard Carapaz a été victime d’une lourde chute et a provoqué une scission dans le peloton, permettant à Tobias Halland Johannessen et Alberto Bettiol de revenir sur le coureur de l’équipe Cofidis. Toutefois, le Norvégien et l’Italien n’ont pas pu résister au quadruple champion du monde sur piste avant de ne pas collaborer pour essayer de revenir sur lui. En solitaire, Benjamin Thomas s’impose et profite des difficultés de Mads Pedersen pour s’emparer du maillot de leader de l’Etoile de Bessèges devant Alberto Bettiol et Mathieu Burgaudeau.Alberto Bettiol (ITA/EF Education-EasyPost) à 9’’Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X) à 9’’Rasmus Tiller (NOR/Uno-X) à 15’’Bryan Coquard (FRA/Cofidis) à 15’’Edvald Boasson Hagen (NOR/TotalEnergies) à 15’’Hugo Hofstetter (FRA/Arkéa-Samsic) à 15’’Clément Champoussin (FRA/AG2R-Citroën) à 15’’Diego Ulissi (ITA/UAE Team Emirates) à 15’’Georg Zimmermann (ALL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 15’’Alberto Bettiol (ITA/EF Education-EasyPost) à 7’’Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) à 15’’Connor Swift (GBR/Arkéa-Samsic) à 31’’Edvald Boasson Hagen (NOR/TotalEnergies) à 33’’Pierre Latour (FRA/TotalEnergies) à 36’’Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X) à 41’’Toms Skujins (LET/Trek-Segafredo) à 42’’Bryan Coquard (FRA/Cofidis) à 45’’Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) à 51’’