Etoile de Bessèges (E2) : Coquard prend le meilleur sur Mads Pedersen

Pedersen conserve sa place de leader du général



Bryan Coquard est le vainqueur de cette deuxième étape de l'étoile de Bessèges !

Sa première victoire pour Cofidis qu'il vient tout juste de joindre. Petersen arrive 2e après sa victoire d'hier #lequipeVELO #CaVaFrotter pic.twitter.com/NNwD1OhgwV

ETOILE DE BESSEGES

Classement de la 2eme étape (Saint-Christol-lez-Alès - Rousson, 156km) - Jeudi 3 février 2022

Bryan Coquard (FRA/Cofidis) en 3h41'46

Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) mt

Classement général (après 2 étapes sur 5)

Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) à 17"

Benjamin Thomas (FRA/Cofidis) à 29"

Bryan Coquard l'attendait depuis plus d'un an et demi. Ce jeudi,, la première avec sa nouvelle formation, en s'adjugeant la deuxième étape de l'Etoile de Bessèges - Tour du Gard, courue entre Saint-Christol-lez-Alès et Rousson et longue de 156 kilomètres. A l'arrivée, le Tricolore a devancé le Danois Mads Pedersen, pensionnaire de la formation Trek-Segafredo et vainqueur de l'étape de la veille. Pour ce qui est de la troisième place du jour, elle revient au jeune Norvégien Tobias Halland Johannessen, qui porte les couleurs de Uno-X, qui devance le Français Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).Une victoire finale acquise à l'issue d'un sprint en bosse particulièrement disputé et plein de suspense. Quant à Coquard, il a construit sa victoire surtout lors des tous derniers mètres de cette étape du jour.au niveau du classement général de cette épreuve de cyclisme. Quant aux autres gros noms du peloton, Thibaut Pinot ou bien encore Richard Carapaz, ils ont perdu 17 secondes.2- Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) mt3- Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X) mt4-5- Alberto Bettiol (ITA/EF Education-EasyPost) à 4"...2-3- Alberto Bettiol (ITA/EF Education-EasyPost) à 21"4-5- Connor Swift (GBR/Arkéa-Samsic) à 35"...