Etoile de Bessèges (E1) : Mads Pedersen était le plus fort

Pedersen en forme en ce début de saison



Victoire de Mads Petersen ! Le Danois, champion du monde 2019, s'impose sur la première étape de L'Étoile de Bessèges - Tour du Gard à Bellegarde #CaVaFrotter #lequipeVELO pic.twitter.com/7H7xc9W4nM

ETOILE DE BESSEGES

Classement de la 1ere étape (Bellegarde - Bellegarde, 160km) - Mercredi 2 février 2022

Hugo Hofstetter (FRA/Arkea Samsic) à 1"

Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) à 1"

Classement général (après 1 étape sur 5)

Hugo Hofstetter (FRA/Arkea Samsic) à 1"

Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) à 1"

Après le Grand Prix La Marseillaise dimanche, c'est parti pour la première course à étapes française de la saison. Comme le veut la tradition, c'est L'Etoile de Bessèges qui ouvre le calendrier, avec cette année des cadors comme Richard Carapaz, Thibault Pinot, Bauke Mollema, Filippo Ganna ou Greg Van Avermaet, qui viennent parfaire leur condition physique en vue des échéances de mars (Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Milan - San Remo...).Mads Pedersen (Trek-Segafredo) s'est en effet montré le plus fort dans la bosse finale.Même si l'équipe TotalEnergies a travaillé dur pour lancer Mathieu Burgaudeau, le Français n'a rien pu faire face au Danois, qui avait été sacré champion du monde en 2019, et finit cinquième. Un autre Français, Hugo Hofstetter, a pris la deuxième place, juste devant Edvald Boasson Hagen.Pedersen, qui avait terminé deuxième du GP La Marseillaise dimanche, est en forme en ce début de saison. Il décroche ce mardi la 19eme victoire de sa carrière, sa première depuis le mois d'août. Mercredi, ce sont 156 kilomètres qui seront au programme entre Saint-Christol-les-Alès et Rousson.2-3- Edvald Boasson Hagen (NOR/TotalEnergies) à 1"4- Alberto Bettiol ( ITA/EF Education-EasyPost) à 1"5-...2-3- Edvald Boasson Hagen (NOR/TotalEnergies) à 1"4- Alberto Bettiol ( ITA/EF Education-EasyPost) à 1"5-...