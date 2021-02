Etoile de Bessèges (E1) : Laporte en habitué

Bernal ralenti par une chute

Vainqueur du classement général de l'Etoile de Bessèges en 2019 et de trois étapes en 2018 et 2019, Christophe Laporte adore cette première course à étapes de la saison cycliste française, et il l'a encore prouvé ce mercredi en remportant la première étape de l'édition 2021, autour de Bellegarde, dans le Gard. Le sprinteur de l'équipe Cofidis s'est imposé après un sprint à deux face à son ancien rival au sein de la formation française, Nacer Bouhanni, qui défend depuis 2020 les couleurs d'Arkea-Samsic.Laporte signe donc la 18eme victoire de sa carrière. L'ancien champion du monde Mads Petersen (Trek Segafredo) a fini troisième, à deux secondes des deux Français.

Cette étape, dont l'équipe belge Sport-Vlaanderen - Bâloise n'a pas pris le départ en raison d'un cas positif au coronavirus au sein de son encadrement, a été marquée par l'échappée de trois coureurs : Louis Louvet (St Michel-Auber 93), Alexandre Delettre (Delko) et Tom Paquot (Bingoal-Wallonie Bruxelles). Ils sont compté jusqu'à sept minutes d'avance, avant d'être repris à dix kilomètres de l'arrivée, sous l'impulsion notamment du travail d'AG2R-Citroën et Qhubeka Assos. Une chute à six kilomètres de la ligne a ralenti plusieurs coureurs, dont /cyclisme-ineos-grenadiers-bernal-considere-giro-principale-option-10173991.html">Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Mais le coureur colombien n'est évidemment pas présent dans le Var pour viser la victoire finale, mais simplement pour reprendre la compétition en douceur, après sa blessure au dos qui l'a contraint à abandonner le dernier Tour de France. Jeudi, le peloton aura 154 kilomètres à parcourir, et les sprinteurs devraient à nouveau se jouer la victoire.

ETOILE DE BESSEGES

Classement de la 1ere étape (Bellegarde - Bellegarde, 141km) - Mercredi 3 février 2021

Christophe Laporte (FRA/Cofidis) en 3h14'32

Nacer Bouhanni (FRA/Arkea-Samsic) mt

Classement général (après 1 étape sur 5)

Christophe Laporte (FRA/Cofidis) en 3h14'32

Nacer Bouhanni (FRA/Arkea-Samsic) à 4"

2- Mads Perdersen (DAN/Trek-Segafredo) à 8"
3- Giacomo Nizzolo (ITA/Qhubeka Assos) à 12"
4- Michal Kwiatkowski (POL/Ineos Grenadiers) à 12"
...