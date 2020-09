Trois petites bosses avant Lyon

L'ivresse du Cantal et de la Corrèze laisse place ce samedi au Puy-de-Dôme et au décor plus urbanisé de Clermont-Ferrand, que les coureurs, ou plutôt leurs prédécesseurs ont connu pour la dernière fois en 1988. Depuis, et puisqu'on a évoqué par le passé Jacques Chirac et François Hollande, la cité de Valéry Giscard-d'Estaing n'a plus vécu au rythme du Tour. Lors de cette 14eme étape, la Préfecture du Puy-de-Dôme sera le théâtre d'une journée où tous les profils peuvent s'imposer. Baroudeurs, sprinteurs, puncheurs, le ruban d'asphalte devrait plaire au peloton mais son tracé atypique le rendra d'autant plus dangereux. Au kilomètre 32, on retrouvera la première des cinq difficultés avec la Côte du Château d'Aulteribe (4eme catégorie, 1km à 8,4%) avant un sprint intermédiaire au lieu-dit La Courpière. Puis, les coureurs prendront de l'altitude en hissant le Col du Béal (2eme catégorie, 10,2km à 5,6%) avant d'emprunter la Côte de Courreau (3eme catégorie, 4km à 5,7%).La descente jusqu'à Montbrison devrait permettre de reposer les jambes avant une nouvelle montée en direction de Duerne et d'Yzeron. La Côte de la Duchère (4eme catégorie, 1,4km à 5,6%) et la Côte de la Croix-Rousse (4eme catégorie 1,4km à 4,8%) seront les dernières ascensions où il sera important de bien se placer. Le final dans le Rhône à Lyon, sera « casse-pattes » avec trois bosses non répertoriées au classement de la montagne dans les 17 derniers kilomètres. Christian Prudhomme l'avait dit au préalable, cette arrivée ressemblera un peu à celle de Milan-Sanremo. Au terme des 194 km, la Cité des Gaules accueillera les coureurs à l'arrivée, entre 17h45 et 18h11, avant le rendez-vous du Grand Colombier ce dimanche.