Eschborn-Francfort : Bennett renoue avec la victoire

Bennett était le plus fort

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / ESCHBORN-FRANCFORT

Classement final (185km) - Dimanche 1er mai 2022

Sam Bennett met fin à quasiment un an de disette et poursuit la belle journée de l’équipe Bora-Hansgrohe. En manque de réussite au sprint depuis son succès lors de la 3eme étape du Tour de l’Algarve 2021, l’Irlandais a été le plus fort dans la dernière ligne droite d’Eschborn-Francfort. Sur un parcours long de 185km d’abord vallonné, avec pas moins de huit ascensions répertoriées, les baroudeurs ont eu leur chance. Très rapidement, Johan Meens a lancé les hostilités et le Belge de la formation Bingoal-Pauwels Sauce-WB a été suivi par quatre autres coureurs dont Pierre Rolland. L’écart a très vite pris de belles proportions avec quasiment cinq minutes à l’approche du Feldberg, première et principale difficulté du jour. Toutefois, les équipes de sprinteurs se sont très vite mises en place pour limiter la perte de terrain par rapport à la tête de course. A l’approche des 100 derniers kilomètres, le peloton est revenu à deux minutes avant d’être secoué par de nouvelles attaques, qui ont eu pour principale conséquence de réduire un peu plus l’avance de l’échappé. Un groupe dont s’est extrait Pierre Rolland à 85 kilomètres du but, suivi dans un premier temps par Johan Meens.Le Français a ensuite été rattrapé par un trio composé des Belges Ceriel Desal, Edward Theuns Jens Reynders. Ce dernier, après avoir été décroché, a pu contrer le reste de l’échappée, vite absorbée par le peloton. Mais, à 41 kilomètres de l’arrivée, la grande échappée de cette édition d’Eschborn-Francfort a pris fin. Dans la foulée, un groupe de cinq coureurs dont Tony Gallopin ou Biniam Girmay ont voulu prendre le relais, sans parvenir à aller bien loin. Dès lors, les équipes de sprinteurs ont verrouillé la course afin de favoriser les chances de leurs leaders. Le final a vu les traditionnels trains se mettre en place et c’est celui de la Bora-Hansgrohe qui s’est montré le plus efficace. Danny van Poppel a pu mettre sur orbite Sam Bennett qui lève les bras pour la première fois de la saison, lui qui avait fini troisième de cette même épreuve en 2016. Fernando Gaviria a tout tenté pour revenir mais se contente de la deuxième place devant Alexander Kristoff, qui termine troisième pour la troisième fois de suite et n’ajoute pas une cinquième victoire à son palmarès. Premier Français sur la ligne d’arrivée, le sprinteur de l’équipe TotalEnergies Lorrenzo Manzin a pris la 10eme place.Fernando Gaviria (COL/UAE Team Emirates) mtAlexander Kristoff (NOR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtPhil Bauhaus (ALL/Bahrain Victorious) mtDanny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) mtEdward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) mtArnaud De Lie (BEL/Lotto-Soudal) mtSimon Consonni (ITA/Cofidis) mtPiet Allegaert (BEL/Cofidis) mtLorrenzo Manzin (FRA/TotalEnergies) mt