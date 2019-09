Elissonde chez Trek-Segafredo

Kenny Elissonde s’est engagé ce lundi pour 2 ans avec l’équipe Trek-Segafredo. La formation américaine a annoncé la nouvelle par l’intermédiaire d’une vidéo sur son compte Twitter où le coureur français s’exprime.

"Je suis vraiment très heureux et j'ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers. Je suis persuadé que nous allons accomplir de grandes choses tous ensemble", a déclaré le Tricolore, excellent grimpeur, notamment lors de sa victoire d’étape durant la Vuelta 2013 sur le redoutable Angliru.

Coureur d’Ineos depuis 2017, le natif de Longjumeau n’avait plus de perspective au sein de l’équipe britannique, ayant été écarté à la dernière minute de l’effectif retenu pour le dernier Tour d’Espagne.

Team News



Yes, we have yet another exciting new signing for the next 2 years!!! ⤵️



Join us in welcoming @KennyElissonde to the team for 2020-2021! pic.twitter.com/fdtlvcw7Qk