EF Education-Nippo : Tejay van Garderen devient directeur sportif

« Ne laissez pas Tejay van Garderen vous tromper. Ce n'est pas parce qu'il a pris sa retraite en juin après une longue carrière de coureur qu'il en a fini avec le cyclisme. Loin de là. » Par ces quelques mots parus via un communiqué sur son site, EF Education-Nippo a vendu la mèche concernant celui qui a arboré ses couleurs entre 2019 et 2021. L’homme de 33 ans, retraité depuis deux mois suite à sa dernière course professionnelle dans le cadre des Championnats des Etats-Unis de cyclisme sur route, reste chez EF Education-Nippo mais change de statut. Descendu du vélo, il va désormais encadrer les coureurs avec son nouveau rôle de directeur sportif après avoir roulé dans le peloton pendant près de onze ans.

« Aider (l’équipe) de toutes les manières possibles »

Le meilleur jeune du Tour de France 2012 sera sur le pont dès ce samedi 14 août, date de lancement du Tour d’Espagne, pour se familiariser avec sa nouvelle activité même s’il sera officialisé à ce poste à partir de la saison 2022. « Van Garderen a estimé qu'il n'avait rien à perdre et a dit à l'équipe qu'il était intéressé à l’idée de devenir directeur sportif. Heureusement, l'équipe s'est montrée conciliante », indique EF Education-Nippo dans cette note quand l’homme aux 17 participations à un Grand Tour s’est réjoui d'ouvrir ce nouveau chapitre. « Tout s'est passé très vite. Je n'arrive presque toujours pas à croire que je ne suis plus un coureur cycliste mais je suis vraiment excité par la direction que cela a pris. Je veux rester impliqué, je veux rester connecté, je veux être avec les gars et les aider de toutes les manières possibles et si je ne peux plus aider avec mes jambes, alors je veux aider avec mon esprit et mon expérience. Être directeur, c'est la meilleure façon de le faire. » Espérons que l'intéressé se plaise autant dans la voiture que sur un vélo.