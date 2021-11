EF Education-Nippo : Résiliation de contrat proche pour Higuita après l'utilisation publique de son futur matériel

A diferença dos WORLDTOUR para os demais ciclistas.@HiguitSergio e @danifmartinez96 pic.twitter.com/ADtDXSgQZf

« Un manque de respect » d’Higuita selon son équipe

C’est une maladresse que Sergio Higuita aurait sans doute pu éviter. Après deux saisons et demie au sein de la formation EF Education-Nippo, le champion de Colombie 2020 va donner une nouvelle direction à sa carrière. Le natif de Medellin a, en effet, signé pour les trois prochaines saisons avec l’équipe allemande Bora-Hansgrohe. Et, bien souvent, qui dit changement d’équipe, dit changement de matériel. Dans une telle situation, il n’est pas inhabituel de voir une équipe fournir à l’avance un vélo à son futur coureur afin que ce dernier puisse prendre ses marques durant l’intersaison. Toutefois, l’utilisation de ce matériel doit rester aussi discrète que possible étant donné que le coureur concerné reste sous contrat avec l’équipe qu’il se prépare à quitter, et donc également lié à ses partenaires. Or, Sergio Higuita a récemment participé au Giro de Rigo, un événement créé et organisé par son compatriote Rigoberto Uran… avec le vélo Specialized fourni par Bora-Hansgrohe et son maillot de l’équipe EF Education-Nippo.Si l’événement n’avait pas été public, sans doute que l’équipe américaine n’aurait pas réagi. Or, ce n’était absolument pas le cas, avec des images publiées sur les réseaux sociaux, et Sergio Higuita l’a très vite compris. En effet, l’équipe EF Education-Nippo a très rapidement envoyé au Colombien une lettre lui signifiant la résiliation de son contrat pour faute professionnelle. « Nous reconnaissons que Sergio Higuita a besoin de temps pour s'adapter à son nouvel équipement. Les coureurs demandent d'ailleurs régulièrement la permission avant d'utiliser du nouveau matériel dans les camps d'équipe et dans des lieux non publics, ce que l'équipe accorde régulièrement, a affirmé l’équipe dans une déclaration transmise au site spécialisé Cyclingnews. La récente décision prise par Sergio de rouler publiquement sur ce vélo est un manque de respect envers les partenaires qui le soutiennent aujourd'hui. En conséquence, l'équipe lui a envoyé un avis de résiliation de contrat. » L’équipe dirigée par Jonathan Waughters espère trouver un accord à l’amiable avec Sergio Higuita mais c’est une relation de travail qui ne se termine pas dans les meilleurs termes.