EF Education-Nippo : L'arrivée de Chaves confirmée

Un Colombien pour en remplacer un autre. Alors que Sergio Higuita, après deux saisons et demie au sein de l’équipe EF Education-Nippo, va donner une nouvelle direction à sa carrière en rejoignant la formation Bora-Hansgrohe dès 2022, l’équipe dirigée par Jonathan Vaughters a confirmé le nom du remplaçant de l’ancien champion de Colombie. Membre de l’équipe BikeExchange depuis le début de la saison 2014, Esteban Chaves va changer d’air dès l’an prochain. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, l’équipe EF Education-Nippo a officialisé la signature pour les saisons à venir du natif de Bogota. Vainqueur du Tour de Lombardie en 2016 mais également de cinq étapes sur les Grands Tours, Esteban Chaves a décidé de rejoindre sa future équipe « pour plusieurs raisons ». « De l’extérieur, vous pouvez voir que c’est comme une grande famille dans laquelle tout le monde est motivé par la passion du cyclisme », a ainsi confié le Colombien.



Now announcing the newest addition to our 2022 roster: Esteban Chaves! 🎉 🇨🇴

“I’m excited about everything. New bike, new kit, new teammates, new helmet, new races, new challenges. I feel like a neo pro again." More from the Colombian racer here: https://t.co/3j00xswkK6



— EF Pro Cycling (@EFprocycling) August 9, 2021

Vaughters veut voir Chaves aller encore plus haut

Patron de la formation américaine, Jonathan Vaughters est convaincu qu’Esteban Chaves « va vivre de très belles années à venir » au sein de son équipe. « Il est passé outre ses problèmes de santé et a montré de la constance cette année, confie l’ancien coureur dans un communiqué. Nous sommes convaincus qu’il est sur le point d’exploser et de transformer cette constance en victoires. Il va se fondre dans la nature de notre équipe, qui place en tête de liste les qualités humaines de n’importe quel coureur. » Esteban Chaves arrive dans une équipe à l’effectif à forte couleur sud-américaine avec Daniel Arroyave, Diego Camargo ou encore Rigoberto Uran et a toutes les qualités pour en devenir un des leaders, notamment avec le départ à la retraite de Tejay Van Garderen. « Je suis excité par tout ce qui va m’arriver ! Un nouveau vélo, un nouveau maillot, de nouveaux coéquipiers, un nouveau casque, de nouvelles courses, de nouveaux défis, a confié le Colombien sur le ton de l’humour. J’ai l’impression de redevenir un néo-professionnel. » Un enthousiasme qu’il va devoir faire perdurer la saison prochaine dans un nouvel environnement.