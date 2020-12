EF Education-Nippo : Guerreiro renversé par une voiture à l'entraînement

La circulation est l’un des dangers auxquels sont confrontés les cyclistes. Quand les coureurs empruntent les routes pour s'entraîner, le partage de la chaussée est parfois difficile avec les automobilistes. Warren Barguil, Élie Gesbert ou encore Nairo Quintana, ils sont nombreux à en avoir fait les frais par un accident, et la liste s’est récemment agrandie. Ruben Guerreiro, vainqueur du classement de la montagne sur le dernier Giro, où il avait également remporté la 9eme étape, a été renversé en fin de semaine alors qu’il était en pleine séance d’entraînement sur les routes de l’Alentejo, région à proximité de Lisbonne. Un choc dans lequel l'automobiliste est entièrement fautif selon le coureur de 26 ans.

Opération de la clavicule gauche

« Je m'entraînais avec d'autres amis, dont Rafael Reis, quand à l'intérieur de Vendas Novas une voiture qui venait de l'avant a tourné à gauche en ne respectant pas le code de la route, rendant le choc inévitable. Je ne sais pas si la conductrice n'a pas remarqué notre présence, ou si elle pensait passer sans problème, la vérité est que l'accident s'est produit et que la personne était coupable », a-t-il rapporté au quotidien sportif portugais A Bola. Conduit à l’hôpital, le coureur de la formation EF Education-Nippo s'est vu diagnostiquer une fracture. Il a été opéré de la clavicule gauche ce samedi, un an après s’être cassé la clavicule droite sur le Critérium du Dauphiné. Toujours pour A Bola, Ruben Guerreiro a déclaré qu'il espère être de retour à l’entraînement dans deux semaines pour préparer le Tour des Émirats arabes unis. La course se tiendra du 21 au 27 février et marquera le début de la saison du Portugais. Ce dernier a également partagé son désir de participer à deux Grands Tour. Quelles que soient ses ambitions, le Portugais tentera d'oublier au plus vite sa fin d'année 2020...