EF Education Nippo : EasyPost nouveau co-sponsor

En cette première quinzaine de janvier, de nombreuses équipes World Tour présentent leur effectif et leur maillot pour la saison 2022, et certaines dévoilent même leur nouveau nom. A l’instar d’Israël Start-Up Nation, qui a annoncé jeudi devenir Israël-Premier Tech, c’est EF Education Nippo qui a révélé sa nouvelle identité ce vendredi. L’équipe américaine s’appellera EF Education-EasyPost pendant les trois prochaines saisons, suite à la signature d’un partenariat avec cette société créée en 2012 spécialisée dans la livraison de colis. L’entreprise Nippo, spécialisée dans le bâtiment, reste partenaire de l’équipe et co-sponsor de l’équipe réserve.

Chaves et Padun recrutés cet hiver

« D'un point de vue sportif, c'est absolument merveilleux d'avoir Jarrett (Streebin fondeur et président, ndlr) et EasyPost dans l'équipe. Nous nous alignons sur les objectifs de performance de l'équipe et sur la façon d'y arriver ensemble. EasyPost est une entreprise fondée sur l'innovation et l'efficacité, tout comme la façon dont nous gérons notre équipe ; nous cherchons toujours à nous améliorer de toutes les manières possibles. Nous avons un très bon groupe de coureurs et un bon staff, et nous allons continuer à nous améliorer grâce à EasyPost. L'élément commercial du partenariat est quelque chose sur lequel je suis ravi de nous voir travailler également. Notre travail consiste à faire connaître le nom d'EasyPost et à le faire reconnaître au fur et à mesure qu'ils développent leurs activités et présentent les activités innovantes et à croissance rapide d'EasyPost dans le monde », a réagi Jonathan Vaughters, le patron de l’équipe au maillot rose. EF Education-EasyPost peut nourrir de belles ambitions pour 2022, avec des coureurs comme Alberto Bettiol, Rigoberto Uran, Magnus Cort Nielsen ou les recrues Esteban Chaves et Mark Padun. La saison passée, la formation américaine avait remporté seize victoires, dont onze sur le World Tour, notamment une étape du Giro (Bettiol) et trois de la Vuelta (Cort Nielsen).