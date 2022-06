EF Education-Easypost : Un futur leader appelé Richard Carapaz ?

Richard Carapaz set for shock move to EF Education-EasyPosthttps://t.co/WyUVk1PJKG

Carapaz futur chef de file d’EF Education-Easypost ?

Ce n’est qu’un secret de polichinelle. Richard Carapaz ne prolongera pas l’aventure avec l’équipe Ineos Grenadiers. Recruté par la formation britannique quelques jours après son succès lors du Giro 2019 sur fond de dissensions entre les dirigeants de l’équipe Movistar et son agent Giuseppe Acquadro, l’Equatorien est au cœur des rumeurs depuis plusieurs semaines. Des bruits de couloir qui se sont amplifiés quand Egan Bernal puis Tom Pidcock ont tous deux prolongé avec Ineos Grenadiers, jusqu’en 2026 pour le Colombien et 2027 pour le Britannique, champion olympique de VTT et champion du monde de cyclo-cross. A cela s’ajoute la volonté annoncée de Dave Brailsford de prolonger le bail d’Adam Yates, qui sera son leader pour le prochain Tour de France. Une des principales destinations annoncées pour le champion olympique à Tokyo serait son ancien employeur. En effet, on prête aux dirigeants de l’équipe Movistar l’idée de faire revenir l’Equatorien.Toutefois, selon les informations du site spécialisé VeloNews, l’option Movistar a été écartée par Richard Carapaz, signe que les tensions entre la formation espagnole et son agent ne sont pas encore du passé. Une équipe qui pourrait perdre un de ses leaders en la personne d’Enric Mas, dont la carrière est gérée par Giuseppe Acquadro et qui aurait été proposé à plusieurs équipes selon le site spécialisé Wielerflits. Le natif d’El Carmelo est ainsi annoncé comme le successeur de Rigoberto Uran dans le rôle de leader de l’équipe EF Education-Easypost dès la saison prochaine et avec un contrat de trois ans, en dépit de l’incertitude concernant le maintien de la formation américaine dans l’UCI World Tour au terme de la saison. L’Equatorien pourrait compter sur des coureurs comme Mark Padun, Esteban Chaves, Hugh Carthy ou encore Ruben Guerreiro pour alimenter ses rêves de deuxième victoire dans un Grand Tour, qui lui a échappée de peu en mai dernier à l’occasion du Tour d’Italie.