EF Education-Easypost : Piccolo et Cepeda arrivent avec effet immédiat

L’arrivée de Cepeda officialisée par l’UCI

L’équipe EF Education-Easypost revoit son effectif pour la fin de la saison. Alors que sa place dans l’UCI World Tour la saison prochaine n’est pas encore assurée, la formation dirigée par Jonathan Vaughters a décidé de pallier avec effet immédiat deux départs au sein de son effectif. En effet, Lachlan Morton et Alex Howes ont tous deux décidé de laisser derrière eux le cyclisme sur route. Autant l’Australien que l’Américain ont fait le choix de concentrer leur carrière sur les épreuves de gravel, c’est-à-dire le cyclisme sur chemins de terre, mais également à ce qu’ils présentent comme un « calendrier alternatif ». Pour remplacer les deux coureurs, l’un n’ayant pas été aligné au départ d’une course cette année et l’autre ayant participé à sept épreuves en 2022, l’équipe EF Education-Easypost a décidé de se tourner vers l’Italie et la formation Drone Hopper-Androni Giocattoli.Ce samedi, par l’intermédiaire d’un communiqué, l’équipe américaine a officialisé l’arrivée avec effet immédiat d’Andrea Piccolo, dont le départ avait été récemment annoncé par Gianni Savio, directeur de la formation italienne. Le coureur de 21 ans, médaillé de bronze lors du contre-la-montre juniors des championnats du monde 2019, fera ses débuts sous ses nouvelles couleurs dès ce mardi à l’occasion du Tour de l’Ain. « Il est le meilleur talent en Italie. Je suis impatient de voir ce qu’il va advenir d’Andrea Piccolo, a confié Jonathan Vaughters dans un communiqué de l’équipe EF Education-Easypost. Mes attentes sont assez élevées. Je ne serai pas surpris s’il gagne une course professionnelle d’ici la fin de l’année et choque un peu de monde. » La deuxième recrue est Jefferson Cepeda. L’Equatorien a, en effet, été ajouté à la liste des coureurs de la formation américaine indiquée sur le site officiel de l’Union Cycliste Internationale mais n’a pas encore été confirmé par Jonathan Vaughters et son équipe.