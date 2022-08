EF Education-EasyPost : Amador suit Alcaraz

L'équipe EF Education-EasyPost prend forme petit à petit. Dès la saison prochaine, l'ossature de la formation américaine reposera autour de Richard Carapaz, recrue de luxe officialisée en fin de semaine dernière par EF Education-EasyPost à quelques heures du grand départ de la Vuelta. L'excellent grimpeur équatorien qui espère enfin remporter le Tour de France en rejoignant une équipe dont il sera l'unique leader pourra compter pour l'emmener vers les sommets sur un lieutenant qu'il connaît bien. Lundi, la formation californienne a en effet annoncé une autre arrivée, avec le renfort cette fois d'Andrey Amador (35 ans). Plus exactement, le Costaricain a fait le voyage dans les valises de Carapaz. Les deux hommes étaient en effet coéquipiers sous les couleurs d'Ineos-Grenadiers, et le premier n'a visiblement pas hésité au moment où s'est présentée cette opportunité de rejoindre son ex-partenaire chez les Rose d'EF, d'autant, qu'à l'entendre, c'est une formation qui l'a toujours tenté.

Amador : "J'ai toujours entendu de bonnes choses sur l'équipe"

"J'ai toujours entendu de bonnes choses sur l'équipe EF Education-EasyPost. Je suis prêt à aider l’équipe, à donner le meilleur de moi-même et à donner à l’équipe ce dont elle a besoin de la meilleure façon possible. Je veux être un coureur sur qui ils peuvent compter", promet ainsi celui qui a connu ses meilleurs résultats sur le Tour d'Italie, le Tour de l'Avenir, qu'il avait remporté en 2008, excepté. Amador avait ainsi échoué au pied du podium (4eme) en 2015. Un an plus tard, celui qui sera donc toujours l'équipier de Carapaz en 2023 s'était de nouveau classé dans le Top 10 (8eme). Il avait même porté le maillot rose le temps d'une journée. "J'adore le Giro", a confirmé le natif de San José lundi. Un rendez-vous sur lequel Amador rêve de briller de nouveau, lui qui disputera l'année prochaine sa 14eme saison au sein du peloton professionnel et dont la description qu'il fait de lui-même ne pourra que plaire à son nouvel employeur. "Je donne tout pour mon équipe et je me sacrifie pour elle." Une très bonne chose également pour Carapaz, qui pourra toujours compter sur le fidèle Amador.