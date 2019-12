Eddy Merckx « pas encore à 100% »

Ce mercredi, Remco Evenepoel a reçu le Vélo de Cristal, récompensant le meilleur cycliste de l’année en Belgique. Un trophée prestigieux que le coureur de 19 ans, vainqueur notamment de la Clasica San Sebastian en août dernier et surnommé « le nouveau Merckx », a reçu des mains… d’Eddy Merckx. L’ancien quintuple vainqueur du Tour de France, aujourd’hui âgé de 74 ans, s’est confié avant la cérémonie au journal belge Het Nieuwsblad sur son état de santé, lui qui a chuté à vélo le 14 octobre dernier et a dû passer cinq jours à l’hôpital.

Merckx : "J’ai toujours mal au niveau du dos, de la hanche et des genoux"

« Je ne pourrai pas rester plus d’une demi-heure à la cérémonie, car ma santé ne me permet pas de rester plus. Je ne suis pas encore à 100%. (…) Le jour de l’accident, je me suis arrêté et j’ai voulu enlever mon pied de la pédale, et ensuite je ne me rappelle plus de rien. Les médecins non plus ne comprennent pas tout ce qu’il s’est passé. Ils ont vérifié mon cœur notamment, et tout allait bien. J’ai toujours mal au niveau du dos, de la hanche et des genoux. Marcher est toujours difficile pour le moment, car j’ai dû rester allongé pendant un long moment après l’accident. Donc ce n’est pas génial. Mais bientôt je vais pouvoir remonter sur mon vélo, et cela va grandement arranger les choses. » Exercer sa passion, rien de mieux pour guérir plus vite !