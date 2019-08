Dylan Teuns se blesse... en faisant du jardinage

Après trois semaines sur le Tour de France, au cours duquel il a remporté une étape à la Planche des Belles Filles, Dylan Teuns était impatient de retrouver son jardin.

Une hâte qui lui a causé quelques problèmes. Honoré par la ville de Halen, le coureur de la Bahrain-Merida s'est présenté avec des cicatrices au visage. Pour cause le coureur s'est fait poser 15 points de suture à cause d'une blessure avec son tracteur-tondeuse. Un accident qui aurait pu être bien plus grave. Sa formation a indiqué qu'il ne pourrait pas être au départ de la Clasica San Sebastian ce samedi.